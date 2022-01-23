سكان هونغ كونغ ينقلون حيواناتهم الأليفة خارج المدينة
أرشيفية
الأحد 23 يناير 18:46
حسونة الطيب (أبوظبي)
بينما تحد القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19، من نقل الممتلكات الشخصية على الرحلات المدنية، اتجه سكان هونغ كونغ، لنقل حيواناتهم الأليفة من قطط وكلاب وأرانب خارج المدينة، على رحلات خاصة تصل تكلفة الواحدة منها، نحو 200 ألف دولار هونغ كونغ (25.7 ألف دولار).
وأعلنت سلطات هونغ كونغ خلال الشهر الجاري، عن حظر الرحلات المدنية من 8 دول، كجزء من خطة المدينة للقضاء على الوباء، ما أسفر عن إلغاء جملة من الرحلات، في وقت تبذل فيه شركات الطيران، جهوداً مقدرة للالتزام بالقوانين.
وفي ظل نظام المدينة، الذي يهدف لتحقيق صفر من الحالات، والذي أدى لإلغاء الرحلات وارتفاع تكاليف الشحن، دأب الناس، على التعاون مع بعضهم البعض لتأجير الطائرات الخاصة.
يقول كريس فيليب، المشرف الطبي للحيوانات الأليفة في وكالة أير تشارتر لخدمات الطيران الخاص:«نشهد طلباً قوياً، حيث يسعى الناس لإخراج حيواناتهم الأليفة لبلدانهم عبر الرحلات الخاصة، مع تعذر ذلك على الرحلات المدنية».
ودفع نظام الحجر الصارم الذي تفرضه المدينة، لمغادرة المهاجرين للمنطقة، بينما تحول عدد من السكان المواطنين، لأعضاء في برامج للهجرة تنظمها دول مثل، أستراليا والمملكة المتحدة وكندا، في أعقاب الاضطرابات السياسية، التي تعرض لها الإقليم الصيني في 2019.
وامتدت جهود هونغ كونغ للقضاء على الفيروس، إلى الحيوانات الأليفة، حيث أعدمت الحكومة الفيدرالية مؤخراً، أكثر من 1000 هامستر وفرضت الحجر الصحي على نحو 150 من زوار بائعي الحيوانات الأليفة، بسبب المخاوف من انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان، بحسب موقع كاودي كاكتوس.
وتراجع عدد سكان هونغ كونغ، 1.2% خلال النصف الأول من 2021. وتمكن من لديهم المقدرة المالية، من أخذ حيواناتهم الأليفة معهم، ما أدى لظهور المشاكل بسبب شح الرحلات، ومن ثم زيادة الطلب على الرحلات الخاصة.
وتشير بعض الشركات العاملة في مجال الحيوانات الأليفة مثل، فيرنانديل كينيلز، للتوازن بين صادرات وواردات هذه الحيوانات قبيل اندلاع الجائحة، لكنها تركزت الآن في الصادرات بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95%.
وأكدت مؤسسة بت هولي ديز في هونغ كونغ، أنها نظمت 18 رحلة خاصة خلال السنة الماضية، بغرض نقل الحيوانات الأليفة، التي تشكل للبعض، جزءاً من عائلاتهم، لبلدان مثل، المملكة المتحدة وسنغافورة وتايوان وكندا، مع توقعاتها بتنظيم 20 رحلة أخرى خلال العام الجاري وتحول نحو 35% من العملاء للرحلات الخاصة بدلاً من التجارية.
وتقول شركة توب ستارز للطيران الخاص، إنها نظمت عشرات الرحلات خلال الـ 12 شهراً الماضية، إضافة لتلقيها لنحو 20 طلباً يومياً. كما أن لديها رحلة إلى لندن في شهر فبراير المقبل لعدد 6 أشخاص و7 حيوانات أليفة.