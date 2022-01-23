السياحة الفاخرة أساس البنية التحتية للدولة

الإمارات...أيقونة السياحة الفاخرة في العالم، فجميع مقوماتها السياحية وخدماتها أثبتت للعالم أنها وجهة لا مثيل لها، من خلال فنادقها الفاخرة وناقلاتها الوطنية التي تقدم أفضل الخدمات البحرية والصحراوية من يخوت فاخرة ومنتجعات وسفارٍ صحراوية، إضافة إلى مراكز التسوق المتنوعة.
خبراء في القطاع، أكدوا لـ «الاتحاد» أن البنية التحتية الرئيسية هي أساس جودة السياحة والخدمات الراقية المقدمة للسياح وتنوعها الكبير، فالرقي والخدمات الفاخرة متواجدة في جميع الخدمات السياحية المقدمة وفي المواقع السياحية، والسياحة البحرية والصحراوية، إضافة إلى الفنادق العالمية التي تعد أيقونات سياحية بالدولة، ومراكز تسوق فاخرة وخدمات مضافة مثل التنقل الفاخر وخدمات شخصية فاخرة.
يقول علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة: «إن البنية التحتية التي أسستها الإمارات جعلتها وجهة سياحية فاخرة والأفضل عالمياً، من شركات طيران وطنية تقدم خدمات عالية الجودة لا مثيل لها بالعالم، ومطارات ببنية تحتية متقدمة وفنادق صُنفت من زوارها بـ«7 نجوم»، وسياحة بحرية فاخرة ومنتجعات صحراوية متميزة ورحلات صحراوية بخدمات فاخرة وتسوق فاخر».
ويضيف:«كشركة سياحة، حصلنا على جوائز متعلقة بتقديم الخدمات الفاخرة لزوار الدولة، حيث نقدم خدمات فاخرة منذ وصول الزائر وحتى مغادرته».
بدوره، يقول سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر: «من المعروف أن دولة الإمارات تتميز بمشاريعها من البنية التحتية والسياحية والترفيهية، الأمر الذي يسهل على شركات السياحة ومنظمي الرحلات تقديم أفضل الخدمات».
ويضيف:«تلك البنية التحتية المتميزة تتيح تقديم خدمات للإقامة في أفضل الفنادق العالمية في مواقع مختلفة متنوعة، من صحراوية وشاطئية وفي الجزر السياحية، والخدمات المتطورة في المطارات وشركات الطيران الوطنية الفاخرة التي تقدم أفضل خدمات، لا سيما درجتي رجال الأعمال والأولى التي تعد الأفضل عالمياً».
ويؤكد الدرمكي «أن في الإمارات فنادق فاخرة صنفت عالمياً أنها خدمات ذات 7 نجوم توفر أعلى معايير الخدمات الفاخرة، إلى جانب السياحة البحرية الفاخرة من اليخوت الفاخرة التي تتميز بها الإمارات، إضافة إلى خدمات الطائرات الخاصة الفاخرة».
من جهته، يقول نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية:«الإمارات وجهة للسياحة الفاخرة وأيقونة للسياحة الفاخرة من خلال الطيران الأفضل عالمياً والبنية التحتية والفنادق والخدمات وقطاع الطعام والشراب ومراكز التسوق الفاخر، لا سيما المجوهرات، والسياحة البحرية والصحراوية الفاخرة، من خدمات اليخوت والمنتجعات الصحراوية والسفاري الفاخرة والخدمات المضافة، من سيارات فارهة للنقل، وغيرها من الخدمات».
ويؤكد أن الإمارات من أفضل الوجهات السياحية الفاخرة في العالم.
وصنفت مواقع سياحية محلية وأجنبية فنادق في الإمارات بسبع نجوم، إلى جانب تصنيف زوار تلك الفنادق بتجربتهم بأنها سبع نجوم، وذلك لفخامتها حيث تضم القوائم التي تم وضعها فندق برج العرب وقصر الإمارات، اللذين يعتبران وجهتين متميزتين للسياح القادمين للدولة.
وأثبتت الناقلات الوطنية أيضاً تفوقها العالمي بخدماتها، لا سيما الفاخرة منها المتمثلة في درجتي الأولى ورجال الأعمال، والخدمات التي تقدمها للمسافر، نالت طيران الإمارات أربع جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط»، والجوائز الأربع هي: الناقلة الرائدة في الدرجة الأولى، العلامة التجارية الرائدة، الناقلة الرائدة في صالة درجة الأعمال، والناقلة الرائدة في برنامج الولاء «سكاي وادرز»، ونالت طيران الإمارات لقب أرقى ناقلة جوية عالمية ضمن جوائز أبيكس لتقييم شركات الطيران.
وفازت الاتحاد للطيران، بجائزة «أفضل طاقم ضيافة جوية» و«أفضل برنامج للمسافر الدائم» من قبل جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2021، وحازت الاتحاد للطيران على العديد من الجوائز والألقاب التي شملت «جائزة شركة الطيران الرائدة عالمياً 2019»، و«شركة الطيران الرائدة عالمياً في تجارب الضيوف»، و«شركة الطيران الرائدة عالمياً في برامج الترفيه على متن الطائرة»، و«شركة الطيران الرائدة عالمياً للخدمات المميزة على متن الطائرة».
وتعد دولة الإمارات خلال فترة وجيزة وجهة سياحية عالمية استقطبت أكثر من 27 مليون زائر، وبلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 11.9% عام 2019، وتهدف الدولة إلى رفعها حتى 15% خلال العقد القادم.