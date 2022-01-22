رأي وتحليل: التغير المناخي.. ابتكارات الشباب ركيزة للتغيير

مريم المهيري

يلعب الشباب اليوم دوراً حاسماً في حماية كوكبنا واستعادة صحته، فببساطة لم تعد الطرق التقليدية ذات جدوى عند مواجهة التحديات العالمية، إذ يحتاج الأمر إلى عقول شابة مميزة قادرة على استكشاف طرق جديد للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحاً.

على الرغم من أن جيل الشباب ليسوا مسؤولين عن تغير المناخ، إلا أنهم مضطرون إلى مواجهة تداعياته وما يفرضه من تحديات، فهؤلاء الشباب الذين ولدوا بعد 2010 سيواجهون، بحسب التقديرات، 4 أضعاف الأحداث المناخية المتطرفة في حياتهم مقارنة بأولئك الذين ولدوا في العام 1960.

بدورنا، يجب أن نعمل على إعداد جيل الشباب لهذا المستقبل، والتأكد من استعدادهم لمواجهة الآثار التي تلوح في الأفق لتغير المناخ، كما تقع على عاتقنا أيضاً مسؤولية الاستفادة من قدراتهم الابتكارية لتطوير حلول ذكية مناخياً لتكون معززاً قوياً لجهودنا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.

مساهمات الشباب قادرة على إيجاد فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب تعزيز جهود تمكين الشباب من ابتكار أفكار رائدة ومساعدتهم في تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس.

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من بعض المنصات، التي توفرها وتدعهما قيادتنا الرشيدة، مثل جائزة زايد للاستدامة، فهي منصة رئيسية انطلقت دورتها الأولى في العام 2008، تدفع قدرات الشباب على الابتكار نحو مواجهة التحديات العالمية، وتنظم سنوياً كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتأتي كتخليد لإرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - ومستوحاة من نهج التنمية المستدامة الذي وضع قواعده، وتستهدف تكريم وإبراز المشاريع المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والإلهام ضمن خمس فئات هي الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

منذ العام 2013، تكرم الجائزة إنجازات الشباب من خلال فئتها للمدارس الثانوية العالمية، وحتى الآن استفاد 45 ألف طالب حول العالم من الحلول الابتكارية التي اختارتها الجائزة وعملت على تحويلها إلى واقع ملموس، وساهمت بشكل كبير في تحسين استدامة مدارسهم وطال تأثيرها الإيجابي 425 ألف شخص في مجتمعاتهم.

وفي نسختها الحالية، تلقت الجائزة 4000 طلب للمشاركة في فئاتها من 151 دولة حول العالم، ما يؤكد على زيادة اعتماد العالم بأثرة على الابتكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وبدورها، تمثل «شباب من أجل الاستدامة - Youth 4 Sustainability» منصة أخرى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يمكن الاستفادة منها في تعزيز قدرات الشباب على الابتكار، فهي تجمع ذوي الكفاءات من الشباب وطلاب الجامعات لبناء جيل جديد من سفراء الاستدامة وقادة البيئية عبر سلسلة من البرامج المتخصصة.

كلتا المنصتين تحقق تقدماً ملموساً في الاستفادة من إمكانات الشباب لمعالجة قضايا الاستدامة العالمية.

ونؤمن في دولة الإمارات - بفضل الرؤى الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة - بأهمية تمكين وإشراك الشباب كأحد أكثر الأدوات فاعلية في تحفيز جهود مواجهة تغير المناخ وتعزيز مرونتها.

نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على تمكين الشباب وإشراكهم في العمل المناخي، لذلك أطلقنا استراتيجية شباب الإمارات للمناخ لتمهيد الطريق للشباب لتطوير مهارات القيادة البيئية، وتوفير إطار متكامل لهم على أساس الفرص والأولويات والاحتياجات المستقبلية، واستهدفنا عبرها تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية، من خلال البرامج والأنشطة المختلفة بالشراكة مع الجهات المعنية الدولية والمحلية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة، وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأكيداً على أن الشباب قادر على خلق مستقبل مستدام، فإننا نعمل حالياً لضمان أعلى مستويات مشاركة للشباب في الوفود والتنظيم والنقاشات الرسمية خلال دورة مؤتمر دول الأطراف (COP28) في 2023.

إن التطورات المتسارعة لأزمة المناخ زادت من عدم اليقين بشأن المستقبل، لكن في ظل عدم الوضوح هذا، لا يزال هناك أمر جلي للجميع، وهو أن الأجيال المقبلة ستتحمل العبء الأكبر من آثار التغير المناخي، لذا يجب علينا تزويدهم بالأدوات المناسبة لرسم مستقبل أفضل وأكثر اخضراراً واستدامة.

وزيرة التغير المناخي والبيئة