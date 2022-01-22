محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. حرب شرسة على الأموال القذرة

تتخذ الإمارات سلسلة متواصلة من الإجراءات في إطار حملتها التي لا تهدأ في مكافحة غسل الأموال. وهذا الحراك، يأتي ضمن استراتيجية تحقق الأهداف المرجوة في هذا الميدان، ليس فقط من جهة الأموال الناجمة عن الجريمة باختلاف أشكالها، بل تلك التي توفر موارد للإرهاب بكل أشكاله أيضاً.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الدول في المنطقة والعالم تعاني هذه المسألة وتشعباتها وتداخلاتها وروابطها، قطعت الإمارات أشواطاً واسعة، ضمن سياستها المحلية، وتعاونها المباشر مع الجهات الدولية المعنية بالوقوف في طريق عمليات غسل الأموال، وفي مقدمتها «مجموعة العمل المالي» المعروفة اختصاراً بـ «فاتف».

وكانت الإمارات من الدول الأولى التي نادت قبل عقود بضرورة تفعيل الحراك الدولي في هذا الميدان الخطير، وركزت بصورة أساسية أيضاً عن الجانب الخاص بتمويل الإرهاب، الذي لاقى منه العالم (ولايزال) أبشع الأعمال.

والإجراءات التي اتُخذت على الصعيد المحلي في الإمارات، تخضع بصورة دائمة إلى التطوير، فضلاً عن استحداث أخرى تحاكي التطورات في ساحة متجددة ومتفاعلة. فالإرشادات تبقى حاضرة، والخطوات العملية من أجل الرقابة تمضي بسرعة كبيرة، إلى جانب مجموعة من العقوبات الشديدة على من يرتكب هذا النوع من الجرائم، مثل السجن والغرامات المالية الكبيرة، فضلاً عن الإبعاد الذي يمثل عقوبة مشددة على شرائح مختلفة من الأشخاص الذين ربما يتورطون في عمليات غسل أموال، بصرف النظر عن حجم عملياتهم القذرة. وفي السنوات الماضية، خضعت الشركات في القطاعات المختلفة والمصارف إلى سلسلة من القيود، لضمان امتثالها لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعرضت بالفعل مؤسسات للإغلاق والخروج من السوق، فضلاً عن عدد من الأفراد الذين نالوا العقوبات الملائمة لجرائمهم المالية.

المخططات الإماراتية في هذا المجال، حققت قفزات نوعية، مع تركيزها بصورة أساسية على المستفيدين النهائيين من المؤسسات والشركات.

ولإتمام هذه الخطوة المحورية بأعلى معايير الجودة، أذنت وزارة الاقتصاد ومعها المصرف المركزي، للسلطات المسؤولة عن منح التراخيص في أنحاء البلاد، ببدء تنفيذ عقوبات إدارية وغرامات ضد الشركات التي لا تقدم المعلومات حول المستفيدين النهائيين.

وهذه النقطة تشكل أهمية كبيرة على وجه الخصوص، وكثير من البلدان تفشل في تحقيقها أو استكمال دائرتها، نتيجة حجب المعلومات عن السلطات المختصة فيها، أو تقديم معلومات مشوشة لا يتم التحقق منها، أو نجاح القائمين على هذه الشركات في عمليات تمويه متطورة.

ومن هنا، فإن الضغوط على هذه المؤسسات لا تتوقف في الإمارات عند حدود معينة، لأن أدوات المتابعة والرقابة تخضع دائماً للتطوير الملائم لأي متغير من قبل جهات أو عصابات غسل الأموال.

لا حدود للحرب في الإمارات على الأموال القذرة. ففي العام 2020 أنشأت سجلاً للملكية النفعية للشركات، يوفر المعلومات للجهات الدولية في ثلاثة أيام فقط. «أسلحة» الحرب نفسها تخضع للتطوير والتجديد بما يتلاءم مع «قطاع» بات منذ سنوات يشغل العالم أجمع.