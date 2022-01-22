الأجانب يواصلون الشراء في الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي) سجلت أسواق المال الإماراتية تداولات نشطة خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار السيولة عند مستويات مرتفعة بلغت 8.6 مليار درهم إجمالي قيمة التداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي» على مدى الجلسات الخمس، وشهدت التداولات إعادة هيكلة محافظ استثمارية، خاصة من جانب المستثمرين الأجانب، الذين تخارجوا من عدد من الأسهم التي كانت قد ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة تشجع على جني الأرباح، فيما بدأوا يركزون توجهاتهم أكثر فأكثر على الشركات التي يتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية في الأرباح عن أعمالها في عام 2021. وفي هذا الإطار حظيت الأسواق بدعم من تحسن شهية المستثمرين للشراء، وارتفاع مستويات الثقة بأداء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ظهور مؤشرات إيجابية على أداء معظم قطاعات الأعمال في الدولة، ما يعزز تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية. وواصل سوق العاصمة أبوظبي تسجيل مكاسب في القيمة السوقية للشركات المدرجة، حيث ربحت القيمة السوقية للشركات المدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 42.7 مليار درهم، خلال 5 جلسات، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي لتبلغ 1.629 تريليون درهم مقارنة مع 1.587 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. واستمر تدفق السيولة عند مستويات مرتفعة في سوق أبوظبي، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 7 مليارات درهم، وشهدت الجلسات الخمس إبرام 32808 صفقات تم من خلالها تداول 1.043 مليار سهم، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار السوق لـ 30 شركة مقابل انخفاض أسعار 20 شركة، فيما استقرت أسعار 35 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الأسبق. وأغلق السوق عند مستوى 8705.95 بارتفاع قدره 279.55 نقطة بنسبة 3.3% خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وتشير بيانات السوق إلى أن المستثمرين الأجانب (غير العرب والخليجيين) ضخوا نحو 228 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي خلال الجلسات الخمس الأخيرة. وتركزت مشتريات الأجانب على عدد من الأسهم القيادية، حيث سجلت تداولاتهم صافي شراء 5.46 مليون سهم من أسهم بنك أبوظبي الأول، و3.269 مليون سهم من أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي، و1.74 مليون سهم من أسهم مجموعة اتصالات. كما أظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات الأجانب في سوق أبوظبي أيضاً سجلت صافي شراء بنحو 786 ألف سهم من أسهم الدار العقارية، و696 ألف سهم من أسهم بنك أبوظبي التجاري، و182 ألف سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة. وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 3210 نقاط بارتفاع نحو 8 نقاط فوق مستويات إغلاقه خلال الأسبوع الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم تقريباً خلال الإسبوع، وحظي سوق دبي المالي بدعم قوي من مشتريات المستثمرين المواطنين مكنه من الاستمرار في المنطقة «الخضراء» رغم مبيعات المستثمرين الأجانب وعمليات جني الأرباح. ووفقاً لبيانات السوق، فقد بلغت محصلة تداولات الأجانب صافي بيع بنحو 8.8 مليون سهم من أسهم سوق دبي المالي، وكذلك 7.5 مليون سهم من أسهم شركة أملاك للتمويل، و6.54 مليون سهم من أسهم شركة إعمار العقارية، و2.896 مليون سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي 1.7 مليون سهم من أسهم شركة دبي للاستثمار، و800 ألف سهم من أسهم شركة إعمار لتطوير. وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن أسهم شركة الاتحاد العقارية كانت محط أنظار المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، الذين بلغت محصلة تداولاتهم على أسهمها 12.44 مليون سهم صافي شراء.