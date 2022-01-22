«كهرباء دبي» تفوز بثلاث جوائز

دبي (الاتحاد) فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاث جوائز في الدورة الثانية من «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021» والتي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وقد فازت الهيئة في الفئة الماسية في كل من «جائزة المشروع»، و«جائزة تقنية المعلومات»، و«جائزة الصحة والسلامة». وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته لفوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة، كما تقدم بالشكر لمجلس هارفارد للأعمال لجهوده في تقدير التميز. وأضاف معالي الطاير: «يدعم فوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة من مجلس هارفارد للأعمال جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة السعي نحو التميز والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وبينما نفخر بهذا الإنجاز، نؤكد أننا سنواصل جهودنا لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة المستقبل».