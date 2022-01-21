«روساتوم» تباشر تنفيذ بناء أول محطة نووية أرضية توفر الطاقة لمناجم الذهب

دبي (وام) كشف يفغيني باكيرمانوف، رئيس شركة «روساتوم أوفيرسيز» للطاقة النووية الروسية، النائب الأول للرئيس التنفيذي مدير إدارة التطوير والأعمال الدولية في «روساتوم»، عن بدء «روساتوم» في بناء أول محطة نووية أرضية لتوفير الطاقة لمناجم الذهب، مشيراً إلى رغبة بعض الدول من الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية للتفاوض معهم لتصدير برنامجهم النووي.

واستعرض رئيس شركة «روساتوم أوفيرسيز»، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بعض التقنيات الحديثة التي بدأت الشركة الروسية في استخدامها خاصة وأنها تمتلك أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم في شمال روسيا. واستعرض رئيس شركة «روساتوم أوفيرسيز»، بعض التقنيات الحديثة التي بدأت الشركة الروسية في استخدامها خاصة وأنها تمتلك أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم في شمال روسيا.

وعن انطباعاته عن زيارته لمعرض إكسبو 2020 دبي، أكد أن إكسبو 2020 دبي هو شهادة على الإنجازات التقنية العالية التي نراها في جميع أنحاء العالم، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي وقتنا المعاصر خاصة مع تحدي الجائحة العالمية «كوفيد - 19»، ويعد إكسبو بشكل خاص، فرصة للتواصل وتبادل الأفكار، لإلقاء نظرة على تقنيات المستقبل، ونحن سعداء لأننا نشارك بنشاط في هذا الحدث العالمي، ونشكر دولة الإمارات على كرم الضيافة والاستقبال، وما قدموه للبشرية جمعاء.

يفغيني باكيرمانوف



وفي رده عن سؤال عن أحدث ما تقدمه شركة «روساتوم» في قطاع «المفاعلات المعيارية الصغيرة» الذي يشهد حاليا سباقا عالميا، قال: بالفعل، نشهد الآن اهتمامًا كبيراً حول العالم بتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة، إذ يجري تطوير أكثر من 70 تصميمًا في جميع أنحاء العالم، و«روساتوم» تشارك أيضاً بنشاط في هذا المضمار، كما أنها تتمتع بميزة أكبر مقارنة بباقي المصنعين، نظراً لأننا نُشغل أسطولاً فريداً من كاسحات الجليد النووية لعدة عقود، حيث يُستخدم فيها المفاعلات المعيارية الصغيرة.

المفاعلات المعيارية الصغيرة

وأضاف: استخدمنا المفاعلات المعيارية الصغيرة أيضا في محطات الطاقة النووية العائمة والأرضية، وفي عام 2019 تم تشغيل أول وحدة طاقة نووية عائمة في العالم، والتي تم تشغيلها بنجاح في شمال روسيا في مدينة بيفيك لعدة سنوات، والتي تعتبر أول محطة طاقة نووية صغيرة حديثة في العالم.

وحول فرص زيادة تطوير هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب، وما مدى واقعية خفض التكلفة، قال باكيرمانوف: «بطبيعة الحال، مثل أي تقنية جديدة، تتغير تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة وتتحسن، ونعمل باستمرار على تحسين هذه التكنولوجيا، وبالنسبة لوحدة الطاقة العائمة، فقد طورنا حلاً جديدًا ومحسّنًا، والآن بصدد تنفيذه، عندما نتحدث عن المفاعلات المعيارية، فإننا نركز بشكل أساسي على كلمة»صغيرة«، وهو ما يُعد ميزة، وفي الوقت نفسه النمط الثابت أمر مهم، إذ يتيح زيادة حصة تنفيذ الإنتاج، وتقليل وقت البناء، وتقليل تكلفة تنفيذ مثل هذه المشاريع، وهذا هو السبب في أن التنوع والنمطية هما أساس القدرة التنافسية العالية لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة».



توفير الكهرباء

وفي رده على سؤال عن مدى نجاح مشروع محطة «أكاديميك لومونوسوف»، أول محطة طاقة نووية عائمة، توفر الكهرباء بالفعل لسكان مدينة بيفيك بإقليم تشوكوتكا الروسي، بالنسبة لـ«روساتوم»، وهل تخطط الشركة لتطوير قطاع محطات الطاقة النووية العائمة، وإلى أي مدى قد تصل آفاق هذا القطاع بشكل عام؟، قال: «فخورون بأننا كنا أول من نفذ مشروع محطة طاقة نووية عائمة في العالم، وتعمل الآن بنجاح وكفاءة كبيرة وتوفر الكهرباء للمدينة وللمناطق المحيطة بها، لكن الأهم أننا أظهرنا إمكانيات وفعالية هذه التقنية، لأننا نؤمن بتطبيقها الواسع، ومحطات الطاقة النووية العائمة مناسبة تماما للمناطق النائية والدول الجزرية، ويمكن تنفيذ مثل هذا المشروع في أي مكان تقريباً حيث يوجد وصول إلى الموارد البحرية».

وحول تطوير جيل جديد من وحدات الطاقة العائمة الحديثة، فما الذي سيتغير جوهريًا بالمقارنة مع أول محطة طاقة نووية عائمة ؟.. أوضح رئيس شركة «روساتوم أوفيرسيز»: «لقد طورنا حلاً مبتكراً أكثر حداثة وفعالية لوحدات الطاقة النووية العائمة، والتي سيكون لها مفاعلات أكثر قوة، وسنعمل على زيادة قدرة المحطة النووية العائمة من 77 ميجاواط إلى أكثر من 100 ميجاواط، كما سيزداد عمر الخدمة، فإذا تم تصميم محطة الطاقة النووية العائمة الحالية لمدة 40 عامًا، فإن المحطة المستقبلية ستعمل لمدة 60 عامًا على الأقل وستزيد فترة التزود بالوقود أيضًا من 4 - 5 إلى 7 - 10 سنوات، وكل هذا يزيد الكفاءة بشكل كبير ويقلل من تكلفة كيلوواط ساعة من الكهرباء، وسنقوم بتنفيذ عدد من الحلول التقنية التي من شأنها تقليل حجم محطة الطاقة النووية العائمة وتقليل وقت التنفيذ لمثل هذه المشاريع».

تعدين الذهب

وعن اعتزام روساتوم بناء أول محطة طاقة نووية أرضية ذات قدرة منخفضة في ياقوتيا، وكيف يسير هذا المشروع، وأين وصل العمل حتى الآن؟ وهل هناك خطط لتكرار التجربة، ومتى يمكن أن يحدث ذلك؟، قال باكيرمانوف أطلقت «روساتوم» مشروعا لبناء محطة أرضية للطاقة النووية في ياقوتيا بشمال روسيا، وسيستخدم هذا المشروع مفاعلات RITM-200 الحديثة بقدرة 55 ميجاوات، وهذا القرار سيوفر في المقام الأول للمنطقة الكهرباء ويضمن تطوير مجمع التعدين في المنطقة، وتنفيذ مشروع لتعدين الذهب ضخم للغاية، وهو حل فعال للغاية وموفر للطاقة لمثل هذه المنطقة، كما نعمل الآن في الموقع على تصميم محطة المستقبل، ونخطط لاستكمال جميع الأعمال والبدء في توليد الكهرباء بالمحطة عام 2028.