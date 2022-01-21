«مانشستر سيتي» يحقق الحياد الكربوني في 2030

رشا طبيله (أبوظبي)

أكد بيت برادشو مدير الاستدامة في نادي مانشستر سيتي، أن إطلاق النادي لمبادرات وبرامج ناجحة بهدف تحقيق الاستدامة بمشاركة الجميع من لاعبين وموظفين وإداريين وشركاء يؤكد أنه لا سقف للجهود والعمل من أجل الاستدامة.

وأضاف برادشو في مقابلة مع «الاتحاد»: «لدينا أجندة طويلة للاستدامة نعمل عليها منذ عقدين، لكن خلال العشر سنوات الأخيرة نركز بشكل كبير على قضايا كبيرة متعلقة بالاستدامة وكيف نستطيع أن نُحدث تغييراً إيجابياً على مدينتنا ومجتمعاتنا ومتابعي كرة القدم وعلى العالم». وأوضح برادشو أن أجندة نادي مانشستر سيتي للاستدامة تشمل استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتنوع البيولوجي.

وقال مدير الاستدامة في نادي مانشستر سيتي: «بالنسبة لاستهلاك الطاقة نقوم باستخدام إضاءة أكثر فاعلية حيث خلال العامين الماضيين وفرنا نحو 2 مليون ساعة كيلو واط من الكهرباء من خلال تحولنا إلى إضاءة «إل إي دي» وأنظمة تحكم تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث نقوم بشراء الكهرباء من موردات طاقة متجددة خالية من انبعاثات الكربون».

وأضاف «بالنسبة للمياه طورنا خزانا أو مجمع مياه ضخما لجمع مياه الأمطار ويتم استخدامها لري الملاعب العشبية لكرة القدم، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمياه، إلى جانب ذلك نقوم بالتقليل من النفايات، حيث تم تبديل جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى متعددة الاستخدام، حيث نوفر خيارات ومنتجات أكثر استدامة من أكواب الشرب مثلاً وغيرها».

وذكر أن النادي يقوم أيضاً بإعادة تدوير وإعادة استخدام الكثير من المواد واليوم نحن نقوم بإعادة استخدام 90% من كل شيء نستخدمه. ويعد نادي مانشستر سيتي أول نادٍ يتخلص كليًا من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وبالأرقام، يوضح برادشو «لدينا أهداف سنوية ونحققها وهي التقليل من البصمة الكربونية بنسبة 14% سنوياً واستهلاك الطاقة نسبة 7% سنوياً، إضافة إلى التقليل من حجم النفايات بنسبة 10% سنوياً». وقال «هدفنا الكبير هو تحقيق الحياد الكربوني نهاية 2030 حيث نعمل بشكل واقعي ومدروس وبمجهود كبير لتحقيق ذلك».

بيت برادشو

وحول مشاركة الموظفين واللاعبين بمبادرات الاستدامة» أضاف برادشو «ننظم بشكل مستمر برامج تعليمية وتدريبية حول اتباع سلوكيات تدعم الاستدامة، ورأينا استجابة إيجابية من الجميع واهتمامهم بمستقبل الأجيال المقبلة مجتمعاتهم، على سبيل المثال يقوم عدد جيد من اللاعبين بقيادة سيارات كهربائية صغيرة».

ويشير برادشو إلى أهمية الشراكة والتعاون مع «مصدر» والعمل معهم في تحديد مستقبل الطاقة فنحن نستفيد من مصدر كشركة رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وخبرتها الكبيرة في ذلك، ونحن كما أعتقد لدينا القدرة على الابتكار والتقدم بشكل مستمر، وبالتالي يسهم ذلك في إطلاق برامج وفعاليات مشتركة».

وأطلق نادي مانشستر سيتي شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لإطلاق مجموعة من الفعاليات المشتركة، بما في ذلك حملة عالمية تهدف إلى التوعية بأهمية العمل المناخي ومواجهة مخاطر التغير المناخي

ويؤكد برادشو«نحن كمجموعة السيتي لكرة القدم، والتي تضم أندية من مناطق مختلفة بالعالم نطبق برامج ومبادرات الاستدامة ونتشارك فيها لنطبقها على جميع الأندية والاستفادة منها».

ويشير إلى أن استضافة أبوظبي لأسبوع للاستدامة أمر يأتي في غاية الأهمية في الوقت الراهن، حيث إن تحسين جودة الحياة وصحة الإنسان أمر يأتي في صلب أهداف الاستدامة».

وانطلقت مسيرة نادي مانشستر المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع انتقال الفريق إلى مجمع أكاديمية السيتي في قلب مدينة مانشستر، حيث عمل النادي عند تطوير المجمع البالغة تكلفته ما يقارب 200 مليون جنيه استرليني على تنظيف التربة التي تعرضت للتلوث على مدى قرن، لتجتمع ملاعب التدريب للفريق الأول والناشئين وكوادر الإدارة في موقع واحد مستدام بيئيا واجتماعيًا، واعتمد الفريق عند تطوير المجمع على العمالية والموارد المحلية، كما تم زرع الأشجار والممرات الخضراء لتغيير بيئة المنطقة التي كانت موقعًا صناعيًا.

ويعتمد النادي على الموردين المحليين في رعاية الاستاد والملاعب التدريبية مما يخفف مسافات السفر، كما يعتمد نظام إدارة النفايات لتخفيض كمية المخلفات المرسلة إلى المكبات، وتتضمن المبادرات اعتماد أنظمة لتدوير مياه الأمطار واستخدامها في ري الملاعب وفي الحمامات، وحقق استاد الاتحاد في مانشستر الاكتفاء الذاتي في استخدام المياه.