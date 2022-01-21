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توقعات «مورجان ستانلي» لسعر النفط في 2022
توقعات «مورجان ستانلي» لسعر النفط في 2022
الجمعة 21 يناير 23:18

توقّع بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي» وصول سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار في وقت لاحق العام الحالي.
في مذكرة بحثية أرسلها للعملاء، رجّح البنك انخفاض المخزونات حتى نهاية العام، بعد أن انخفضت بشكل كبير في عام 2021، وأن تتقلص طاقة فائض العرض إلى 2 مليون برميل يومياً من 3.4 مليون يومياً في الوقت الراهن، وأن يتقلص الاستثمار لتعزيز المعروض في صناعة النفط بنسبة 30% بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، مع تقدم المبادرات نحو اقتناء الطاقة الخضراء.
في السابق، توقّع البنك أن يبدأ تراجع الطلب على النفط بمجرد اقتراب خام برنت القياسي العالمي من 90 دولاراً للبرميل.
قال المحللون، بينهم مارتين راتس في المذكرة، إنهم يرصدون حالياً حدوث تناقص مرتفع، لأن استهلاك المنتجات النفطية يتسم بالمرونة.
على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو الطلب على وقود الطائرات بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً بحلول الصيف، في حين تعكس بيانات التنقل من «جوجل موبيلتي» (Google Mobility) زيادة حادة عن العام السابق.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال بنك «جولدمان ساكس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم، إنه يتوقع وصول أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل أيضاً في الربع الثالث، بسبب حدوث عجز كبير في المعروض.

جولدمان ساكس
مورجان ستانلي
أسعار النفط
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