أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تلعب دوراً رئيساً في تعزيز السياحة

دبي (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والخدمة العامة في جزر الباهاما لدراسة مبادرات مشتركة لترويج السياحة في تلك الدولة.

وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي فريدريك ميتشل وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر الباهاما في المقر الرئيس للمجموعة بدبي، وذلك بحضور عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات للأميركتين، وسعادة طوني جودي سفير جزر الباهاما لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تلعب طيران الإمارات دوراً رئيساً في تعزيز السياحة إلى وجهات مختلفة عبر العالم من خلال توفير خيارات سفر موثوقة وسهلة ومريحة. ويسعدنا العمل مع جزر الباهاما لتقوية روابط النقل ودعم جهود تلك الدولة لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، متطلعين إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد».

ويُعد أرخبيل الباهاما، المكوّن من 16 جزيرة رئيسة تنتشر على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط، من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي، حيث يقدم مزيجاً ثرياً من الأنشطة الترفيهية والثقافية للزوار.

من جانبه، قال وزير الخارجية والخدمة العامة لجزر الباهاما معالي فريدريك ميتشل: «يسعدنا العمل مع طيران الإمارات لترويج بلادنا كوجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث نقدم مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية الفريدة التي يمكن أن تناسب الجميع، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات، ونتطلع إلى الترحيب بالسياح من الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الأخرى في جزر الباهاما».

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 وتغطي خدماتها المنتظمة حالياً أكثر من 120 وجهة عبر القارات الست.