شراكة بين مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي و«العين للتوزيع»

العين (وام) وقع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وشركة العين للتوزيع مذكرة تفاهم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة..في إطار الجهود التي تبذلها الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. ووقع الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مذكرة التفاهم نيابة عن رئيسة مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، فيما وقع المذكرة عبدالله علي الشرياني المدير العام عن شركة العين للتوزيع. وتهدف الاتفاقية إلى تحضير البرامج التي تساهم في تقديم حلول للحفاظ على البيئة والمناخ استعداداً للمشاركة الفاعلة في مؤتمر قمة المناخ 2023. وتفقد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أجنحة الدول والشركات المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة وتعرف على الأنشطة والفعاليات والمشاريع المتنوعة التي يتم تقديمها. وكان قد تم تشكيل "لجنة البيئة والمناخ" ضمن برنامج شما محمد للتثقيف البيئي بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان خلال شهر يناير 2022 بهدف تعزيز الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة مع خطوات تسارع العالم من حولنا لأجل المزيد من النجاح والتطور في مجال الوعي البيئي واستعداداً لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً، حيث تم اختيارها لعقد مؤتمر قمة المناخ للعام 2023 والذي يعد أكبر مؤتمر عالمي يعزز من جهود الدول والحكومات في مكافحة التغيرات المناخية، والحفاظ على بيئة مستدامة، تستهدف في النهاية المحافظة على البيئة المحيطة بالإنسان من أجل حماية الوجود البشري.



