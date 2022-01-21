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الاقتصادي
لاجارد تتوقع استقرار أسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمداد
كريستين لاجارد
الجمعة 21 يناير 22:16

توقعت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أثناء مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تستقر أسعار الطاقة في عام 2022، بجانب تحسن الوضع على صعيد أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد. وألمحت لاجارد إلى أن هناك شكوكاً من استدامة مستويات التضخم الحالية على المدى المتوسط، واستبعدت أن تشهد أوروبا مستويات تضخم مرتفعة كالتي تعاني منها الولايات المتحدة والتي بلغت 5%. أكدت لاجارد أن هناك عوامل أسهمت في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حسب ما أورد موقع الشرق للأخبار. وقالت "نحن ضحية نجاحاتنا"، مستشهدة بسرعة معدلات التطعيم في العديد من الدول، بجانب اتباع العديد من السياسات المالية والنقدية، التي ساهمت أيضاً في تفادي معدلات البطالة الهائلة التي نتجت عن الجائحة.

سلاسل التوريد
البنك المركزي الأوروبي
كريستين لاجارد
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