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الاقتصادي
أسهم اليابان تتراجع بفعل انخفاض قطاع التكنولوجيا
رجل يمر أمام شاشة تعرض أسهم اليابان
الجمعة 21 يناير 18:40

طوكيو (رويترز) - تراجعت أسهم اليابان اليوم الجمعة متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا بعد تراجع المؤشر ناسداك واحدا بالمئة مساء بفعل مخاوف مرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قوض الشهية للمخاطرة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.9 بالمئة إلى 27522.26 نقطة بعدما نزل بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 بالمئة إلى 1927.18 نقطة.
وفقد نيكي 2.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة في سبعة أسابيع، في حين تراجع المؤشر توبكس 2.5 بالمئة في أسوأ أداء خلال ثمانية أسابيع.
وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الخسائر، ونزل سهم طوكيو إلكترون 6.2 بالمئة في حين تراجع سهم أدفانتست 3.98 بالمئة.
وانخفض سهم تويوتا موتور 2.48 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة للسيارات إنها ستبطئ وتيرة الإنتاج في 11 مصنعا باليابان بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين العاملين بتلك المصانع وفي شركات توريد قطع السيارات.
وعلى الرغم من توقعات بفرض قيود أوسع نطاقا على الانتقالات بفعل زيادة كبيرة وسريعة في الإصابات بالمرض، فإن أسهم الطيران والسكك الحديدية كانت ضمن الأعلى ربحا بين المؤشرات الفرعية. وزاد مؤشر قطاع الطيران 3.84 بالمئة في حين ارتفع مؤشر السكك الحديدية 1.54 بالمئة.
وقفز سهم إيه.إن.إيه هولدنجر 3.73 بالمئة في حين زاد سهم كيسي إلكتريك 3.48 بالمئة.

 

مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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