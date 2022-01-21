الذهب قرب أعلى مستوياته خلال شهرين وصعود البلاديوم

لندن (رويترز) - حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين اليوم الجمعة إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 10.11 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) المقرر يومي 25 و26 يناير فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2075.68 دولار للأوقية في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10 بالمئة. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو الماضي.

بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة.