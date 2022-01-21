الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الذهب قرب أعلى مستوياته خلال شهرين وصعود البلاديوم
الذهب قرب أعلى مستوياته خلال شهرين وصعود البلاديوم
الجمعة 21 يناير 16:46

لندن (رويترز) - حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين اليوم الجمعة إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس بفضل قوة الطلب.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 10.11 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1835.40 دولار.
وارتفع الذهب بنحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) المقرر يومي 25 و26 يناير فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2075.68 دولار للأوقية في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10 بالمئة. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو الماضي.
بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة. 

الذهب
البلاديوم
أسعار الذهب
البلاتين
البنك المركزي الأميركي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©