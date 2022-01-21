مجلس «سيدات أعمال عجمان»: 108 سيدات أعمال حصلن على رخصة «بدايات» في 2021

عجمان (وام)

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان حرص المجلس على تعزيز دوره الريادي لخدمة عضواته، وتقديم الدعم الممكن لمشاريع سيدات ورائدات الأعمال بشكل عام، موضحة أن إجمالي عدد السيدات الحاصلات على رخصة بدايات بلغ 108 سيدات خلال العام 2021. وأضافت أن المجلس وقع العام الماضي 16 اتفاقية ومذكرة تعاون بهدف توسيع دائرة الشراكات وتوفير باقات خدمية متنوعة تضمن نمو أعمال ومشاريع سيدات الأعمال عضوات المجلس، حيث استهدفت تلك الشراكات إيجاد قنوات تسويقية فعالة ومبتكرة لمنتجات صاحبات المشاريع، وتنظيم دورات وورش عمل متخصصة تدعم تنمية المهارات والقدرات، إلى جانب توفير الاستشارات وغيرها من الخدمات. وأشادت بتنوع مشاريع رائدات وسيدات الأعمال ومساهمتهن الواضحة في الاقتصاد المحلي، وبالدور الحيوي للمؤسسات المعنية بتمكين صاحبات المشاريع بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، عبر توفير البرامج الداعمة للخدمات والمبادرات الرائدة، وتواكب أنشطتهن المتنوعة بجانب تنفيذ الدورات وورش العمل العملية والنظرية المتخصصة والمعنية بالتدريب والاستشارات والتسويق والإدارة والجودة بهدف تعزيز تنافسية مشاريع ومنتجات سيدات الأعمال.

