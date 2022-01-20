الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الإمارات تبحث تعزيز العلاقات المصرفية مع اليمن
خلال اللقاء (من المصدر)
الجمعة 21 يناير 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي مع معالي أحمد بن أحمد غالب سعيد محافظ البنك المركزي اليمني. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. 
وبحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويُسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة.
كما ناقش الطرفان، آليات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الإشراف والرقابة وتبادل المعرفة وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى نقل الخبرات في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي اليمني في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «ندعم تعزيز التعاون مع البنك المركزي اليمني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما نقل الخبرة والمعرفة لتطوير العمل المالي والمصرفي في اليمن الشقيق».

الإمارات
اليمن
مصرف الإمارات المركزي
خالد محمد بالعمى
البنك المركزي اليمني
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة
اليوم 08:41
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
عربي ودولي
فيروس كورونا: "أوميكرون" أم "دلتا"... أيهما أشد خطورة؟
اليوم 08:27
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
دنيا
لماذا بعض الأشخاص لديهم قابلية شديدة للعدوى بفيروس كورونا وغيرها؟
اليوم 08:24
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©