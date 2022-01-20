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29 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2021 بنمو 12.4%
مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
الجمعة 21 يناير 01:37

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام 2021 إلى أكثر من 29.11 مليون مسافر، مقارنة مع 25.9 مليون مسافر في العام 2020، بنمو نسبته 12.4%، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.
وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي نمواً قوياً في حركة المسافرين التي بلغت 11.8 مليون مسافر، بنمو قدره 125% عن الربع ذاته من العام 2020 الذي سجلت الحركة خلاله 5.23 مليون مسافر.
وبحسب البيانات، كان أعلى أداء شهري في حركة المسافرين عبر مطار دبي في شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 4.47 مليون مسافر، بنمو 105.6% مقارنة بـ 2.18 مليون مسافر خلال ديسمبر 2020، تلاه شهر نوفمبر بنحو 3.87 مليون مسافر وشهر أكتوبر بنحو 3.42 مليون مسافر، في حين كان شهر مايو الأقل في الحركة خلال العام بنحو 1.4 مليون مسافر.

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