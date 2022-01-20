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«اتصالات» تطلق منصة خدمات التأمين الرقمية
«اتصالات» تطلق منصة خدمات التأمين الرقمية
الجمعة 21 يناير 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات»، عن إطلاق خدمة التأمين السهل (Easy Insurance)، وهي منصة رقمية جديدة ومبتكرة تتيح للعملاء مجموعة من خدمات التأمين الرقمية لتقدم لهم تجربة عصرية بإصدار وثائق التأمين بصورة فورية.
وترتكز الخدمة الجديدة على شراكات مثمرة مع كبرى شركات التأمين المحلية والعالمية وهي متوفرة لكافة المستخدمين بما فيهم المشتركون وغير المشتركين في خدمات «اتصالات»، حيث يمكن الوصول إليها، والاستفادة منها بطريقة سلسة عبر قنوات «اتصالات» الرقمية، أو تطبيق My Etisalat UAE أو الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae.
وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «تهدف (اتصالات) عبر إطلاقها خدمة التأمين الجديدة، الأولى من نوعها في الدولة، إلى توفير حقبة جديدة من عروض التأمين في الدولة، مما يمنح العملاء المرونة التامة لاختيار وثيقة التأمين التي تناسب احتياجاتهم وتخصيصها بأكثر الطرق الملائمة وبأسعار مناسبة تبدأ من 25 درهماً أسبوعياً». 

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