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رئيس نفط الهلال: سياسات رشيدة لنجاح تحول الكربون
رئيس نفط الهلال: سياسات رشيدة لنجاح تحول الكربون
الجمعة 21 يناير 01:36

الشارقة (الاتحاد)

قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، إن أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة العام الماضي أبرزت الحاجة الملحة لسياسات رشيدة من أجل نجاح مسارات تحول الطاقة.
وأشار جعفر خلال جلسة افتراضية حضرها قادة من القطاع وواضعي السياسات في أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى أن سياسات تحول الكربون لا بد أن تراعي محدوديات الطاقة المتجددة، مثل تقطع الإمدادات وصعوبة التخزين.
وأكد جعفر أن هذه الاعتبارات في حديثه ضمن الجلسة الافتتاحية لأجندة الطاقة العالمية للمجلس الأطلسي؛ إذ قال: «السياسات الناجحة والمستدامة هي التي تدعم توفير طاقة ميسورة التكلفة وغير منقطعة، تلبيةً لحاجات دول العالم النامية، حيث لا يزال مليار فرد يفتقرون للكهرباء و3 مليارات لا يستطيعون الوصول إلى وقود نظيف للاحتياجات المنزلية، لاسيما الطهي».

نفط الهلال
شركة نفط الهلال
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