«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز الأعمال مع الجزائر

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة، خميسي عريف سفير جمهورية الجزائر المعين حديثاً لدى دولة الإمارات، والوفد الدبلوماسي المرافق له، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحب المزروعي في بداية اللقاء بالسفير الجزائري الجديد معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهام عمله، وبما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر الشقيقة. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيره في الجزائر، واستشراف آفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز مجالات الاستثمار المشترك.

كما تم تعريف السفير بخدمات غرفة أبوظبي، واستعراض ما توفره لأعضائها، فضلاً عن المبادرات المبتكرة التي تنفذها غرفة أبوظبي لدعم مجالات العمل الاقتصادي. لاسيما وأن إمارة أبوظبي تعتبر بيئة خصبة لإنشاء الأعمال ونموها، وتشكل للمستثمرين بيئة استثمارية متطورة، ما يجعلها حافزاً كبيراً للاستثمارات الجزائرية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق التصديرية المتاحة أمام منتجاتها باتجاه الأسواق الآسيوية. وأكد المزروعي أن غرفة أبوظبي حريصة على تكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والجزائريين.