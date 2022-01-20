«أبوظبي الإسلامي» يحصل على جائزة «ذا آسيان بانكر»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على جائزة أفضل منصة رقمية شاملة للشركات في عام 2021 من قبل من مجلة «ذا آسيان بانكر» خلال جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل المعاملات وجودة البنوك.

وتعد هذه الجائزة تكريماً لنجاح المصرف في تطبيق منظومة رقمية شاملة تسمح بدمج بوابة الدفع مع المحفظة الرقمية لأحد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي من الشركات. وتمكن هذه المبادرة المستخدمين النهائيين من تسديد المدفوعات مباشرة عبر بطاقتهم من خلال المنصة وتسهيل عملية التحصيل للعميل. وبهذه المناسبة، قال مايكل غريغوري ديفيس الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «من خلال تكييف المنصة الرقمية الشاملة للشركات وفقًا لمتطلبات عملائنا المتنوعة، وفّر مصرف أبوظبي الإسلامي حلاً سلساً وموحداً من أجل تسهيل إعداد التقارير وتسوية ملايين المعاملات الآلية. ونحن فخورون بتعزيز مستويات الكفاءة التي أدت إلى تحقيق الأرباح وتخفيض كبير في التكاليف بالنسبة لعملائنا علاوة على تحسين التجربة المصرفية الإجمالية لهم أيضاً».

وفي إطار رؤيته لأن يصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا في العالم، يستثمر مصرف أبوظبي الإسلامي في المنصات الرقمية من أجل الاستفادة من القدرات والإمكانات المبتكرة لهذه الأدوات الرقمية خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.