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الاقتصادي
طلبات إعانة البطالة الأميركية لأعلى مستوياتها خلال 3 أشهر
مكتب توظيف في الولايات المتحدة
الخميس 20 يناير 21:02

واشنطن (رويترز) - قفز عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، فيما يرجع على الأرجح إلى موجة من الإصابات بكوفيد-19 تسببت في تعطيل الأعمال، وهو ما قد يحد من نمو الوظائف هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 55 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 286 ألفا للأسبوع المنتهي في 15 يناير، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر. وبذلك، تسجل الطلبات ارتفاعا لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 220 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي. 

الاقتصاد الأميركي
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كوفيد 19
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