«طاقة أبوظبي» تختتم مشاركتها الناجحة في «أسبوع الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت دائرة الطاقة في أبوظبي مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022»، الذي أقيم في الفترة من 15-19 يناير الجاري، من خلال العديد من الأنشطة والمناقشات الرئيسة. وشاركت الدائرة بنجاح في الحدث عبر عدد من الأنشطة والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية الثرية في عدد من منصات الريادة الفكرية، بالإضافة إلى عرض للتطورات في قطاع الطاقة في أبوظبي وسبل التحول إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الكربون. وشارك معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة في كلمة رئيسة خلال قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة تحدث فيها عن الحاجة إلى حماية بيئة العالم من خلال اتخاذ خيارات طاقة إيجابية وتعديل السلوكيات مع أسلوب حياة أكثر استدامة. كما ألقى معاليه كلمة رئيسة في افتتاح منتدى «شباب من أجل الاستدامة»، سلط خلالها الضوء على أن الاستدامة هي مفهوم متجذر بعمق في القيم الاجتماعية الإماراتية، حيث دعا الشباب إلى البدء بتغيير أنفسهم واعتماد أنماط حياة مستدامة تؤدي إلى ثقافة الاستهلاك الرشيدة للطاقة التي يمكن أن تتوارثها الأجيال القادمة. ومن جانبه، شارك المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل الدائرة في الكلمة الرئيسة للجلسة الختامية في منتدى «شباب من أجل الاستدامة»، أشار من خلالها أن الشباب ليسوا مسؤولين عن عواقب النماذج الاقتصادية عالية الكربون والمستهلكة للطاقة والموروثة عبر الماضي، وأوضح أن استخدام الطاقة ليس هو المشكلة حقًا، ولكن تكمن المشكلة في الإسراف في استخدام الطاقة، وحث الجمهور على إعادة التفكير الاستهلاك مع وضع الاستدامة في الاعتبار. وأصدرت الدائرة خلال مشاركتها دليل «نمط الحياة المستدام» الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في جوانب حياة المجتمع، ويقدم الدليل مجموعة من الأفكار المصممة خصيصاً لتشجيع وإلهام وتوعية الأفراد ليعيشوا حياة أكثر استدامة وتبني مفاهيم الترشيد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير من خلال فصول تستكشف الممارسات التي يمكن القيام بها عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً السفر، والطعام، والترفيه، والتكنولوجيا، والأزياء. كما استعرضت الدائرة في منصتها عدداً من المشاريع الرائدة في القطاع، والدافعة نحو تحقيق كفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات 2050، كدراسة «الحياد المناخي 2050». كما استعرضت الدائرة نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، الذي يوفر نظرة شاملة حول نظام الطاقة لصنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين، ويقدم وجهات نظر عن المستقبل حتى 2050، بجانب «النموذج المتكامل للمياه»، ونموذج «التأثير الاجتماعي والاقتصادي»، و«الخريطة الحرارية». وعرضت الدائرة أحدث نتائج استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، التي تعمل على تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها عبر تنفيذ 9 برامج فاعلة.