«بروج» توقع اتفاقية مع «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة بروج البتروكيماوية الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة عالية القيمة اتفاقية مع مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» لدعم أهداف وطموحات دولة الإمارات في تبني الاقتصاد الدائري. وترأس الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان هذه المؤسسة حيث تقوم بعقد شراكات بين الشركات والمؤسسات لإيجاد نماذج أعمال مبتكرة تعمل على تمكين الاستدامة البيئية وإعادة التدوير بكافة أشكاله. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الطرفين لمواجهة تحديات الاستدامة والتغلب عليها واكتشاف الإمكانيات الإيجابية لمنتجات البوليمرات. وبموجب بنود الاتفاقية، ستقوم بروج بتسخير وتعزيز خبراتها في الابتكار والبحث والتطوير بفضل مركزها للابتكار ذي المواصفات العالمية لاكتشاف وتحديد الفرص المواتية لتبني الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. تساهم هذه الشراكة أيضاً في تحديد فرص إطلاق المبادرات والحملات الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع حول أفضل الممارسات البيئية في إدارة النفايات وإعادة التدوير. وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية: «إن عقد الشراكات والتعاون بين كافة أصحاب العلاقة أمر بالغ الأهمية في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وسوف يساهم تعاوننا مع شركة بروج في توفير القدرة على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه بشكل كبير، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية وإحراز تقدم ملموس في التحول إلى الاقتصاد الدائري». من جهته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج) «يسرنا عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية للتعامل مع العديد من القضايا العالمية مثل التغير المناخي وعوائق تبني الاقتصادات الدائرية وتحفيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع. يجمعنا مع المؤسسة هدف مشترك وهو التغلب بشكل فعال على التحديات البيئية والاستدامة التي تواجهها دولة الإمارات التي أصبحت موطناً لملايين الناس من كافة مناحي الحياة». وأضاف «لدينا إيمان راسخ بأنه من خلال تنسيق الجهود بين بروج والشركاء وأصحاب العلاقة والمجتمع سنحقق مستقبلاً أكثر إشراقاً لدولة الإمارات ولكوكبنا». تعتمد هذه الشراكة الأخيرة أيضاً على المصادر المشتركة وستساهم في اكتشاف فرص إضافية لتبني الاقتصاد الدائري في أبوظبي.