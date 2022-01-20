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الاقتصادي
«المركزي التركي» يثبت سعر الفائدة
مقر المركزي التركي
الخميس 20 يناير 17:49

إسطنبول (رويترز) - أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 بالمئة اليوم الخميس كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية التي أدت إلى أزمة عملة ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما في أواخر العام الماضي.
وقال البنك إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية وإنه يتوقع أن تبدأ «عملية انخفاض التضخم» قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ «مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية» بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
كان البنك المركزي قد دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في سبتمبر، وخفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة. ولمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم إلى 36 بالمئة، مما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى خمسة بالمئة.

 

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