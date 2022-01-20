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«سوق أبوظبي» يواصل الارتفاع بمكاسب 11 مليار درهم و«دبي» يرتد صعوداً
«سوق أبوظبي» يواصل الارتفاع بمكاسب 11 مليار درهم و«دبي» يرتد صعوداً
الخميس 20 يناير 16:45

يوسف البستنجي (أبوظبي) استمر سوق أبوظبي للأوراق المالية  بتسجيل المزيد من المكاسب السوقية خلال جلسة تداولات اليوم، والتي بلغت قيمتها نحو 11 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 1.624 تريليون درهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا 0.8% تقريبا عند مستوى الإغلاق البالغ 8681.6 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 6100 صفقة قيمتها 1.346 مليار درهم.
وتلقى السوق دعما مهما من عدة شركات أهمها العالمية القابضة التي ارتفع سعر سهمها إلى 155 درهما، محققا مكاسب بنسبة 0.06%، نتيجة تداولات نفذت على السهم بلغت قيمتها 313 مليون درهم.
كما ارتفع سعر السوق لسهم ألفا ظبي القابضة 0.08% عند سعر 25.40 درهم وكذلك سهم اتصالات الذي أغلق على مستوى 31 درهما، بزيادة 2.92%.
كما تماسك سهم الدار العقارية حيث أغلق عند مستوى 4.13 درهم دون تغيير مقارنة مع مستوى الإغلاق ليوم أمس، بتداولات قيمتها 271 مليون درهم.
أما بنك أبوظبي الأول فقد أغلق منخفضا 0.58% عند مستوى 20.56 درهم، بتداولات قيمتها 319 مليون درهم، وكان السهم قد سجل ارتفاعا متواصلا لعدة جلسات سابقة.
وفي سوق دبي المالي، التقط المستثمرون أنفاسهم بعد أن تمكن السوق من الإغلاق في المنطقة "الخضراء" خلال جلسة اليوم عند مستوى 3169.05 نقطة بارتفاع 0.01% فيما سجل تداولات بلغت قيمتها 257 مليون درهم.
وحظي السوق بدعم من سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع 0.91% عند مستوى 5.50 درهم، كما ارتفع سعر سهم شركة دو 3.28% عند سعر الإغلاق البالغ 6.61 درهم.
وارتفع أيضا سهم داماك 1.42% إلى 1.42 درهم، وارتفع سهم إعمار للتطوير 0.92% عند مستوى 4.35 درهم.
وتمكن السوق من التماسك رغم انخفاض سعر السوق لسهم إعمار العقارية 1.03% عند سعر 4.80 درهم، وكذلك تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.78% عند سعر 12.70 درهم، وانخفاض سهم سوق دبي المالي 0.79% إلى 2.50 درهم.

 

 

 

 

 

 

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