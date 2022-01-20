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الاقتصادي
الدولار يتراجع وصعود العملات المرتبطة بالسلع الأولية
الدولار يتراجع وصعود العملات المرتبطة بالسلع الأولية
الخميس 20 يناير 16:06

لندن (رويترز) - تراجع الدولار اليوم الخميس مع توقف موجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، في حين صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين الكندي والأسترالي، في ظل زيادة أسعار السلع والتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وزاد اليورو والإسترليني ليلتقطا الأنفاس تدريجيا بعدما تكبدا أكبر خسائر خلال شهر يوم الثلاثاء عندما صعد الدولار مدعوما بقفزة في العائد على السندات الأميركية.
وسجل اليورو في أحدث تداول مقابل الدولار 1.1368 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة خلال اليوم. وارتفع الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3636 دولار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 114.33 مقابل الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة خلال الجلسة مسجلا 95.428.
وصعد الدولار في الجلسات الماضية على الرغم من أنه لم يحقق الأداء المتوقع نظرا لزيادة كبيرة في التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ رفع أسعار الفائدة بحلول مطلع مارس للحد من التضخم.
وبالنسبة لبقية العملات، تلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من زيادة أسعار السلع الأولية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة مواصلا مكاسب الجلسة السابقة، في حين يتجه الدولار الكندي صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع لامسه أمس الأربعاء عندما سجل 1.2489 مقابل الدولار الأميركي.
كما سجلت الكرونة النرويجية، وهي عملة أخرى مرتبطة بأسعار النفط، أداء جيدا وزادت 0.2 بالمئة مقابل اليورو والدولار. 

سندات الخزانة الأميركية
الدولار الكندي والأسترالي
الدولار الأميركي
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