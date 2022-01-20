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الاقتصادي
الذهب يهبط بعد ارتفاعه إلى أعلى في شهرين
الذهب يهبط بعد ارتفاعه إلى أعلى في شهرين
الخميس 20 يناير 15:58

لندن (رويترز) - صمدت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين اليوم الخميس في الوقت الذي أثار فيه تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار شهية المستثمرين بدعم من مخاوف بشأن التضخم والتوترات السياسية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1836.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.02 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر عند 1843.94 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.30 دولار.
وانعكاسا لارتفاع معنويات المستثمرين، قفزت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.
وتراجع الدولار مع نزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ عامين.
كما جرى تداول أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ 2014.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1043.89 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2044.30 دولار، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ شهرين.
كما زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، وهو أيضا أعلى مستوى منذ شهرين. 

سندات الخزانة الأميركية
التضخم الأميركي
أسعار الذهب
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