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الاقتصادي
تراجع بورصات أوروبا بضغط من أسهم الصحة والتكنولوجيا
بورصة ميلانو
الخميس 20 يناير 15:10

لندن (رويترز) - انخفضت  الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ فاقت خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا وقطاعات أخرى عن مكاسب أسهم التعدين وطغت على المعنويات المرتفعة بشأن أرباح الربع الأخير من العام في خضم استمرار المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن ساعدت تحديثات إيجابية للتداول وصعود أسعار السلع على انتعاش الأسهم في الجلسة السابقة.
وأخذت الصين خطوة أخرى اليوم الخميس صوب التيسير النقدي من خلال خفض سعر الفائدة القياسي على قروض الرهن العقاري لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، وذلك بعد خفض مفاجئ من جانب البنك المركزي لأسعار الفائدة على القروض متوسطة الأمد لأجل عام واحد يوم الاثنين.
وتفوقت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين على معظم أسهم المؤشر حيث ارتفعت 0.6 بالمئة فيما تراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.7 بالمئة وأسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 بالمئة.
وقفز سهم ديليفيرو 3.7 بالمئة، بعد أن قالت إن القيمة الإجمالية للطلبات على منصتها ارتفعت 36 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مما ساعد على وصول شركة توصيل الأطعمة إلى الحد الأقصى لنطاقها الإرشادي بارتفاع 70 بالمئة لهذا العام.
وصعدت أسهم شركة ساندفيك لأدوات تقطيع المعادن ومعدات التعدين 1.3 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا ربع سنوية أعلى بقليل من توقعات المحللين وأبلغت عن طلب قوي.
وارتفع سهم يونيليفر 1.6 بالمئة بعد أن تخلت عن خططها لشراء شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية، قائلة إنها لن ترفع عرضها البالغة قيمته 50 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) الذي رفضته جلاكسو سميث كلاين سابقا.

 

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