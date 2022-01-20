«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الرابطة النسائية الأوربية»

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الرابطة النسائية الأوربية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب، وذلك على هامش زيارة وفد من الرابطة لمقر الغرفة بهدف الاطلاع على مزايا الاستثمار بالشارقة والفرص الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومجالاتها الحيوية بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على مستوى المنطقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة مؤخرا من قبل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويوليا ستارك رئيسة الرابطة النسائية الأوروبية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وأعضاء الوفد المكون من 45 سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والصناعية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلا عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيب الغرفة بهذه المذكرة التي تسهم في التعريف بأهمية إمارة الشارقة للشركات الأوربية الناشئة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتشجيعها على تأسيس أعمال في الإمارة، نظراً لما توفره من حوافز وتسهيلات وبيئة اقتصادية ملهمة ورائدة إقليمياً تعتبر من الأسرع تطوراً ونمواً وانفتاحاً على مختلف أسواق العالم، مؤكدا أن غرفة الشارقة تحرص على ابتكار البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات رواد ورائدات الأعمال، ودفع مشاريعهم إلى الأمام وفتح مجالات الاستثمار أمامهم لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف مجالات العمل، منوها إلى أن الغرفة اعتمدت مؤخرا خطتها التشغيلية التي تتضمن جملة من الأهداف أبرزها توفير الدعم الكامل لقطاع رواد الأعمال، وتقديم المزيد من التسهيلات له، يضاف إلى ذلك إطلاق العديد من البرامج لدعم هذه الفئة أهمها مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، لتحفيز الشباب على الانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثر إيجابي لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

من جانبها أعربت يوليا ستارك، عن سعادتها بهذه المذكرة التي تندرج في إطار حرص الرابطة على توسيع دائرة شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رائدات الأعمال، مؤكدة أن إمارة الشارقة تعد مركزاً مثالياً لممارسة ريادة الأعمال على مستوى المنطقة، مشيدة بجهود غرفة الشارقة ودورها الفاعل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة له وخدمة رواده من خلال التدريب والتمويل والتأهيل، وعبر تعزيز نجاحاتهم وإنجازاتهم وفاعلية مؤسساتهم في الحركة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي للإمارة.

واطلع وفد الرابطة النسائية الأوروبية من خلال جولة تعريفية في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، رافقه فيها المسؤولون في الغرفة، على نماذج مختلفة من المنتجات الصناعية الوطنية، وأبدى إعجابه وتقديره لما حققته تلك المنتجات من تطور يمنحها التنافسية الإيجابية في الأسواق الخارجية.