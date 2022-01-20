«كهرباء ومياه دبي» تنال شهادة «كايتمارك للابتكار» من المعهد البريطاني للمعايير

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة «كايتمارك للابتكار» التي يقدمها المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك أول جهة رائدة تنال هذه الشهادة على المستوى العالمي ضمن مجال المؤسسات الحكومية.وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يسلط الضوء على تميز الهيئة وجهودها المتواصلة لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، عبر تبني الابتكار كنهج مؤسسي راسخ.

وأضاف معالي الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي لا تستشرف المستقبل فقط وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات. وتعتمد الهيئة على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام وضمان التطوير المستمر، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وأسهمت ابتكارات الهيئة ومشروعاتها المتطورة في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وترسيخ تنافسيتها على المستوى العالمي. وتوفر الهيئة بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع، وتستخدم أحدث التقنيات في مجال عملها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.»

يذكر أن المعهد البريطاني للمعايير يمنح شهادة «كايتمارك للابتكار» للمؤسسات والشركات التي تثبت مؤهلاتها الابتكارية وتحقيقها للقيمة الحقيقية للابتكار من حيث العائد على الاستثمار، حيث تستند عملية التقييم على قياس النواتج الفعلية للابتكار. ويعتمد جوهر الشهادة على المعيار الدولي لإدارة الابتكار (ISO 56002)، وقد سبق للهيئة وأن حصلت عام 2019 على شهادة الأيزو العالمية (56002:2019) في إدارة الابتكار لتكون بذلك أول مؤسسة في العالم تحصل على هذه الشهادة.