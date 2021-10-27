«أديبك» يستضيف «التصنيع الذكي»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف نسخة هذا العام من «أديبك»، التي ستقام في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 نوفمبر منطقة ومؤتمراً مخصصاً لمعارض التصنيع الذكي، حيث سيعمل المؤتمر جسر وصول يربط بين قطاع الطاقة والتصنيع من جهة وقطاع التكنولوجيا الفائقة من جهة أخرى.

وسيتم جمع الشركات المصنعة المحلية والإقليمية والدولية الرائدة مع صناع القرار في صناعة الطاقة لتسليط الضوء على تطوير أنظمة التصنيع الذكية اللازمة لاكتساب المرونة، وزيادة الربحية وتمكين الأفراد وتحديد فرص النمو المستقبلية، وتحقيق أهداف الوصول نحو صافي انبعاثات كربون صفرية.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي ستتم مناقشتها، خلال المؤتمر، السياسات والأطر والاستراتيجيات التي يتم تطويرها لقيادة التغيير والنمو الصناعي والترابط بين التصنيع والطاقة.