الذهب يستقر مع تراجع عوائد السندات

لندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب أمس متأثرة بهبوط الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مما دعم شراء المعدن كملاذ آمن قبيل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1784.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1214 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بنحو 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1791.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة في حين تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مقللة من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.