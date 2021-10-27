شراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«اتصالات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة استراتيجية مع اتصالات لتعزيز وصول شركات القطاع الخاص إلى منظومة الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي. وتهدف هذه الشراكة لتوفير فرص استثمارية وتجارية واعدة للشركات في إمارة أبوظبي من خلال الجمع بين الدعم الكبير الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار والقدرات الإبداعية التي تتمتع بها اتصالات.

وكانت إمارة أبوظبي قد تصدرت قائمة المدن الأكثر ذكاء في الشرق الأوسط بفضل استثماراتها الكبيرة في البنى التحتية المتقدمة والتقنيات الذكية، وتقود الإمارة حالياً جهود ومبادرات التحول الرقمي في المنطقة. ولطالما تصدرت «مجموعة اتصالات» مشهد التطورات التقنية في إمارة أبوظبي، إذ تعتبر المجموعة واحدة من الشركات الرائدة في الاتصالات في الأسواق الناشئة.

وقالت منيرة هشام الكتاب، المديرة التنفيذية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار : «استثمرت إمارة أبوظبي بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا لتوفر أسس راسخة لدعم وتنمية أعمال شركات القطاع الخاص في الإمارة. ».

وقال سلفادور أنغلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اتصالات: «فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار.