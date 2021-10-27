«دي اتش إل» تطلق أول مركز للابتكار المتنقل

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دي اتش إل» أمس مركز الابتكار المتنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، أول مركز من نوعه تبلغ مساحته 450 مترًا مربعًا في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي الجنوب، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات رئيس مجلس إدارة مطارات دبي؛ ووفق «دي اتش إل»، يمتاز هذا المركز بإمكانية تجميعه وفكه بسهولة، ليكون جاهزاً للانتقال إلى الموقع التالي ليوفر الحدث الخاص بمركز الابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا المتطور، منصة تعاونية للعملاء والشركاء وغيرهم من رواد الفكر للتصدي للتحديات اللوجستية المعقدة، والتعرف على أحدث التوجهات في قطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التواصل مع مبتكري القطاع في جميع أنحاء المنطقة.