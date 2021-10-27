«الشرق الأوسط للابتكار» تنطلق في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والتي تعتبر الحدث المتخصص الأكبر في نقل التكنولوجيا والابتكار في المنطقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والخبراء. وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: سعداء باستضافة قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الشارقة عاصمة للابتكار والمعرفة.

وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة تحدث فيها عن أهمية انعقاد هذه القمة المتخصصة بالابتكار ونقل التكنولوجيا، وفي كلمة خاطب بها القمة عن بُعد عبر الفيديو، تحدث معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن نقل المعرفة وأهمية نقل التكنولوجيا وتطبيقات العمل بمفرداتها. وشاركت د. مناهل ثابت رئيس المنتدى للتنمية المستدامة في أولى جلسات القمة، مبدية شكرها للشارقة على عقد مثل هذا النوع من المؤتمرات التي تدعو إلى ترسيخ نقل المعرفة.

وساهمت القمة في توحيد الرؤى عبر تبادل المعرفة وعرض الأعمال لتخرج بتوصيات من شأنها تسريع وتيرة الابتكار ونقل التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة، والدعوة إلى بناء منظومة متكاملة لعملية نقل المعرفة.

كما دعت القمة إلى بناء آلية واضحة للملكية الفكرية في الدولة تدعم توجهات القطاع الخاص ورواد الأعمال، كما أوصت القمة بتبني إنشاء صندوق خاص لدعم الأبحاث وتعزيز مكانة الشارقة عاصمة للبحث والمعرفة في المنطقة.