HUB71 تضم 14 شركة ناشئة إحداها بـ1.8 مليار دولار

أبوظبي (وام)

اختارت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، المجموعة الجديدة من الشركات الناشئة للانضمام إلى مجتمعها في أبوظبي وتعمل Hub71 على تسهيل وصول المؤسسين حول العالم إلى السوق وعقدهم شراكة مع منظومة التكنولوجيا سريعة النمو في أبوظبي والتي تم تصنيفها ضمن أفضل 10 منظومات شركات ناشئة على مستوى العالم وفقاً لشركة Startup Genome. وتسعى Hub71 إلى تنويع مصادرها لجذب الشركات الناشئة عالية الجودة في كافة مراحل تأسيسها والتي تقدم حلولاً يمكن أن تحدث تأثيراً ملموساً من خلال برامجها وشراكاتها.

وتضم المجموعة شركات ناشئة في مراحل نموّ مختلفة وقد حصلت مجتمعةً على تمويل بقيمة 34 مليون دولار والتزمت بنقل 82 من رواد الأعمال إلى أبوظبي. وتنضم 14 شركة ناشئة جديدة إلى برنامج Hub71 للحوافز الذي يقدم مجموعة لافتة من الحوافز التي توفر المزيد من الخيارات والمرونة للمؤسسين وتتيح لهم الاستفادة من الموارد المخصصة لدعم نمو مشاريعهم. وانضمت إلى مجتمع Hub71 المتنامي في الربع الثاني من عام 2021 أول شركة ناشئة تفوق قيمتها المليار دولار، حيث تقدّر قيمة CARS24، أكبر بائع سيارات مستعملة عبر الإنترنت في الهند، وأكبر بائع سيارات مستعملة في الإمارات، بـ 1.84 مليار دولار.

وانضمت إلى برنامج تعزيز القيمة من Hub71 الذي يستهدف الشركات الناشئة في مراحل متقدمة من تأسيسها. ومن بين الشركات الناشئة الأخرى المنضمة إلى البرنامج Healthcare X.0، وهي أول شركة ألمانية متخصصة في علم الأورام الرقمي. وحصلت مجموعة الربع الثاني على 34 مليون دولار من صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الرعاة والإعانات والمنح وجمعت أيضاً هذا المبلغ من مواردها الخاصة. وتم اختيار 14 شركة ناشئة من أصل 108 تقدمت بطلب الانضمام إلى المنظومة.

التكنولوجيا الصحية

وتتخصص معظم الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات وتنحدر من دول مثل إسرائيل وكندا والولايات المتحدة والبحرين واليابان والمملكة المتحدة وتركيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية. وتمّ تلقّي الطلبات من الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول 34% وتلتها الولايات المتحدة 11% والمملكة المتحدة 6%. ومع نمو محفظة Hub71 على المستوى الدولي، تلقت منظومة التكنولوجيا العالمية الطلبات الأولى من شركات في لاتفيا وإسبانيا وبلجيكا وبلغاريا والبرتغال ورومانيا.

تعزيز الخدمات

وقالت جيدا عيتاني، مديرة العمليات في Hub71: «مع نموّ Hub71 واستمرارنا في تعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي على مستوى العالم، حرصنا على تعزيز الخدمات التي نقدمها للشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المتقدمة وتسهيل وصول شركات التكنولوجيا الناشئة في كافة مراحل نموّها إلى الأسواق. وتمكنا بالتالي من استقطاب أول شركة تكنولوجيا عالمية تفوق قيمتها المليار دولار والتي تستفيد الآن من برنامج تعزيز القيمة».