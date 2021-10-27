ترحيب بالخريجين الإماراتيين في برنامج «اتصالات» للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

استقبلت «اتصالات» الدفعة الأولى من الخريجين الإماراتيين الموهوبين والمشاركين في برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي، حيث سيبدأ الخريجون المشاركة في البرنامج ولفترة زمنية تمتد إلى تسعة أشهر، وذلك بالشراكة مع خبراء في مجال الاتصالات مدعومين بمنصات تعلم رقمية إلكترونية ذات مسارات متخصصة في هذه المجالات.

وسينعقد برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري 2021 على مرحلتين الأولى في شهر أكتوبر الجاري والثانية في شهر ديسمبر المقبل، مع الإشارة إلى أهمية البرنامج في تزويد الجيل القادم من القادة بخبرات تعليمية حقيقية من شأنها أن تدعم مسارات حياتهم المهنية لتحقيق النجاح.

وخلال البرنامج سيحصل كل خريج على خطة تطوير شخصية، جنباً إلى جنب مع الإرشاد والتدريب وردود الفعل المنتظمة. ومن خلال التدريب سيبدأ الخريجون ومنذ اليوم الأول التعامل مع حالات العمل الواقعية للوصول إلى حلول لمشاكل اليوم الصعبة.

يتم اختيار المرشحين الذين ينضمون إلى هذه المجموعة من خلال هاكاثون مكثف لمدة أسبوعين «Hack AI»، حيث سيقوم المرشحون خلاله بالتنافس على إيجاد حلول مبتكرة لسلسلة من التحديات التقنية. وقد اختبر هذا الهاكاثون الذي يعتبر الأول من نوعه مهارات المشاركين عبر ثمانية تحديات افتراضية في الذكاء الاصطناعي، وأمن تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات، ولغة برمجة Python، والتعلم الآلي، والبرمجة وغيرها من المجالات. كما وتواصل «اتصالات» الاعتماد على سلسلة «Hack AI» كوسيلة رائدة لتوظيف أفضل المواهب والخريجين في مجال التكنولوجيا.

ورحبت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، بالمشاركين في برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي، وأعطتهم لمحة عن الأشهر المقبلة والمثيرة.