3.1 مـليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي دخل بنك دبي الإسلامي بنسبة 4% ليصل إلى 8.9 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه .

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و3% على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي من 2.134 مليار درهم إماراتي إلى 1.87 مليار درهم، حيث تساهم الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الرقمية إلى جانب مواصلة تحقيق التوافق بعد عملية الدمج.

محمد الشيباني

سجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5.275 مليار درهم بزيادة نسبتها 7% على أساس ربع سنوي و10% على أساس سنوي.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 10% على أساس ربع سنوي و18% على أساس سنوي لتصل إلى 2.174 مليون درهم إماراتي.

وحافظ صافي الأرباح على اتجاهه التصاعدي خلال الأرباع القليلة الماضية، حيث ارتفع بنسبة 19% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعًا بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة البنك : يمضي الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق مساره الصحيح، حيث تشهد القطاعات غير النفطية أداءً قويًا وذلك على خلفية تحسن الطلب على الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستهلكين، مدعومة بمعدلات التطعيم المرتفعة بين السكان المحليين. كما ألقى الافتتاح الناجح لإكسبو 2020 دبي الضوء على قدرة البلاد على التعافي بسرعة من الجائحة العالمية، وتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدعم هذه الفعالية الدولية الهامة.