«الصير مارين» تعزز أسطولها وتتوسّع في قطاعات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين، أمس، عن استحواذها على سفينتين مجهزتين بحاويات تبريد وسفينة لنقل البضائع السائبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة المبذولة في إطار استراتيجيتها الهادفة نحو تنويع محفظة أعمالها، والتي تشمل توسّع الشركة في قطاع الشحن التجاري. ويتمثّل هدف جهود الشركة الرامية إلى تنويع أعمالها في تعزيز مرونتها والحد من تأثّر أعمالها من تداعيات التقلبات والظروف غير المواتية في قطاع الشحن حالياً والاستفادة من الأسواق. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي للشركة: «تنضوي هذه الخطوة تحت مظلّة استراتيجيتنا لاستشراف آفاق أوسع من الفرص المستقبلية.