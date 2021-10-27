أعلنت شركة فرتيجلوب، التابعة لـ«أدنوك» و«أو سي آي» والمتخصصة في صناعة الأسمدة، رسمياً عن إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح بذلك أول شركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة يتم إدراجها في أسواق المال في دولة الإمارات.
وشهدت عملية الاكتتاب العام لشركة «فرتيجلوب»، التي تعتبر ثالث أكبر اكتتاب في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية، إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب.
وجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 2.9 مليار درهم «795 مليون دولار»، وبلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 64 مليار درهم «17.4 مليار دولار»، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة، و32 ضعفاً لشريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.
وسيبدأ تداول أسهم «فرتيجلوب» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.55 درهم للسهم، ووفقاً لذلك تبلغ القيمة السوقية لشركة «فرتيجلوب» عند الإدراج 21.2 مليار درهم تقريباً «5.8 مليار دولار أميركي تقريباً».
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب» قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: «يؤكد نجاح الاكتتاب العام على أسهم شركة (فرتيجلوب) التزام (أدنوك) الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، وذلك تماشياً مع وثيقة مبادئ الخمسين».
وأضاف: «تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أهم الوجهات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقّع أن يسهم إدراج شركة فرتيجلوب في التقدم نحو هذا الهدف. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في استراتيجية (أدنوك) لخلق وتعزيز القيمة، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة من فرص النمو الواعدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، واقتصاد الهيدروجين الناشئ».
وأضاف: تعد شركة «فيرتيجلوب» أكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث السعة الإنتاجية، وإحدى الشركات الرائدة في مجال الأمونيا النظيفة. ويؤكد الإقبال الكبير على أسهم الشركة جاذبية نموذج أعمالها، وفرص النمو والتوسع الواعدة في ظل الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون، بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح الجذابة التي تطبقها الشركة وقدرتها على إدارة وتحويل التدفقات النقدية الحرة على مستوى دورات السلع المختلفة.
وتتوقع «فرتيجلوب» دفع توزيعات أرباح تبلغ 735 مليون درهم على الأقل في أبريل 2022، وذلك عن النصف الثاني من العام 2021، وتوزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022.
وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نهنئ شركة فرتيجلوب على النجاح الكبير لاكتتابها العام وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يوفر فرصة فريدة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من نمو الطلب العالمي على الأمونيا النظيفة. الإقبال القوي على هذا الاكتتاب يعد مؤشراً واضحاً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في صناعة تشهد نمواً متسارعاً وتنتظرها آفاقٌ واعدة. كما أن لهذا الاكتتاب أهمية خاصة على مستوى دولة الإمارات حيث أصبحت (فرتيجلوب) أول شركة منطقة حرة تدرج أسهمها في بورصة محلية، عدا عن كونها تمثل ثالث أكبر إدراج على الإطلاق في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية».
من جانبه، قال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي ان في المحدودة ونائب رئيس شركة فيرتيجلوب: «إن نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة فرتيجلوب والإقبال الكبير على أسهم الشركة يعتبر إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سجلّ إنجازات إمارة أبوظبي، وهو دليل آخر على نجاح سوق أبوظبي للأوراق المالية ودورها كمنصّة مالية مهمة في المنطقة، ويؤكد كذلك قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأو سي آي.
ونحن نفتخر بمساهمة فرتيجلوب من خلال هذا الاكتتاب بالمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. كما نرحب بمساهمينا الجدد ونشكرهم على ثقتهم الغالية في شركتنا وإيمانهم باستراتيجيتنا الخاصة بالنمو».
من ناحيته، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي ان في والرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب: «سعداء بالإنجاز الذي حققناه اليوم، وبالدعم الكبير الذي وفره لنا سوق أبوظبي العالمي نظراً لتميّز طرحنا العام كأول اكتتاب عام لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة.
إن «فرتيجلوب» تتمتع بسجلّ حافل من الإنجازات، حيث تتميز الشركة بعدد من العوامل الفريدة من حيث انخفاض التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمرافقها الإنتاجية، بالإضافة للعقود طويلة الأجل لتوريد المواد الأولية من الغاز بأسعار تنافسية، مما يدعم قدراتنا على تحقيق تدفقات نقدية حرة، وتطبيق سياسة جذابة لتوزيع الأرباح.
وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نفخر بمساهمتنا في دعم نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة إماراتية رائدة بحجم فرتيجلوب، وتسهيل وصولها إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. إن تزايد إقبال الشركات المحلية على الإدراج في السوق هو أحد ثمار إستراتيجيتنا الطموحة ADX One، التي أطلقناها مطلع العام الجاري بهدف زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق عبر خلق المزيد من الفرص للمستثمرين وتقديم تجربة سلسة للشركات التي تتطلع للانتقال بمسيرة نموها نحو آفاق أرحب.
لا يزال مستوى الطلب على أسهم شركات أبوظبي في ارتفاع مستمر، وهو ما تعكسه المستويات القياسية التي سجلناها في عام 2021 على صعيدي نشاط المستثمرين والقيمة السوقية. ونتطلع إلى دعم فرتيجلوب في كتابة فصل جديد من قصة نجاحها كشركة مدرجة ونرحب بشركات المناطق الحرة الأخرى التي تتطلع للاستفادة من مزايا الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية«.
وتم تحديد سعر النهائي للطرح في 20 أكتوبر 2021 بواقع 2.55 درهم للسهم في منتصف النطاق السعري بهدف تشجيع وتوفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد. وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من إجمالي حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من إجمالي حجم الطرح. وسيبدأ اليوم إدراج أسهم (فرتيجلوب) للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبّعة، تحت الرمز (FERTIGLB) و(ISIN/AEF000901015)».