«الريم» الأكثر جذباً لشراء العقارات في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت جزيرة الريم تصدر قائمة المناطق الأكثر جذبا للمستثمرين العقاريين بأبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي تسليم الأبراج الجديدة بالجزيرة، فضلا عن توفر وحدات بأسعار تنافسية وجاذبة للشراء.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل مؤخرا عن التداولات العقارية بأبوظبي خلال النصف الأول من العام 2021 سجلت إجمالي قيمة 23.57 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7046 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها، حيث تصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات بـ 2.07 مليار درهم.

وبحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن الاستثمار في عقارات أبوظبي للنصف الأول 2021، تصدرت جزيرة الريم قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، موضحا أن أسعار الشقق بالجزيرة شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.61% ليصل سعر شراء القدم المربع إلى 998.98 درهم بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.59%.

ووفق التقرير، ارتفع متوسط سعر شراء الشقة ذات الغرفة الواحدة بالريم إلى 809 آلاف درهم، وبلغ متوسط سعر الغرفتين 1.28 مليون درهم، فيما ارتفع سعر شراء شقق الـ 3 غرف وصالة إلى 1.91 مليون درهم.

تطور البنية التحتية

وقال خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد»: إن تطور البنية التحتية والطرق وتوفر الخدمات، فضلا عن الموقع المتميز للجزيرة بوسط أبوظبي، يجذب شرائح جديدة من المستثمرين والراغبين في السكن بجزيرة الريم.

وتصدرت جزيرة الريم قائمة أكثر المناطق تداولا للعقارات بأبوظبي عام 2019، بقيمة تداولات بلغت 6.52 مليار درهم، كما سجلت عام 2020 تداولات بقيمة 3 مليارات درهم 2020، لتحتل المركز الثالث في قائمة التداولات بعد مدينة خليفة وجزيرة ياس، قبل أن تعود بداية من الربع الأول من العام الحالي لتتصدر قائمة التداولات العقارية مسجلة 1.6 مليار درهم، وصولا إلى 2.07 مليار درهم النصف الأول من 2021، ليبلغ بذلك إجمالي التداولات بالجزيرة 11.59 مليار درهم خلال 30 شهرا.

مشاريع جديدة

وأشار راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الدار العقارية، إلى ارتفاع الطلب على شراء واستئجار الوحدات السكنية بمشاريع الشركة في جزيرة الريم، في ظل ما توفره الجزيرة من مزايا متنوعة، أهمها الموقع الاستراتيجي بالقرب من وسط أبوظبي.

وأشار إلى وجود طلب قوي على المشاريع التي طرحتها الشركة مؤخرا بالريم، وفي مقدمتها «ريفلكشن» و«ذا بردجز»، فضلا عن المشاريع التي تسليمها منذ عدة سنوات بمنطقة شمس أبوظبي، مثل سكاي وصن تاورز٬ وأبراج البوابة.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل خلال شهر يونيو الماضي أنه تم تسجيل 6 مشاريع جديدة في جزيرة الريم بمدينة أبوظبي بعد أن تم زيارتها والتثبت من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

ودشنت الدائرة مؤخرا حديقة الفاي في جزيرة الريم لتشكل واحدة من أهم الوجهات الخضراء في المدينة.

وتمتلك جزيرة الريم واجهة مائية في كل الاتجاهات وهذا ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية وممارسة الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، وتم افتتاح شاطئ «الكوف» ضمن منطقة الميكرز ديستركت كوجهة جديدة للسكان والزوار تعتبر الأولى من نوعها في جزيرة الريم بالإضافة إلى الشاطئ العمومي الخاص بحديقة الريم سنترال بارك.

إيجارات مناسبة

وبدوره، نوه رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية بالإقبال الكثيف من المستأجرين على استئجار وحدات سكنية جديدة بجزيرة الريم، في ظل توفر وحدات بأسعار مناسبة، مع توفر الخدمات والمرافق الترفيهية ومواقف السيارات المغطاة، مقارنة بالبنايات القديمة وسط أبوظبي.

وبحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن استئجار العقارات في أبوظبي للنصف الأول 2021، حلت جزيرة الريم في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المناطق لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، موضحا أن المنطقة تتميز بوفرة الوجهات السياحية فيها إلى جانب تنوع خيارات المطاعم بالجزيرة.

وشهدت عقارات المنطقة انخفاضاً في متوسط الإيجارات بناءً على الدراسات المستمدة من عمليات البحث في موقعي بيوت.كوم ودوبيزل بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2020، حيث انخفض معدل إيجار شقق غرفة وصالة في جزيرة الريم بنسبة 3.18% ليبلغ بذلك حوالي 59 ألف درهم سنوياً، والغرفتين بـ 2.07% إلى 83 ألف درهم، والثلاث غرف بـ 1.69% ليبلغ 126 ألف درهم سنوياً. وأضاف الطوباسي أن توالي تسليم عدد من الأبراج الجديدة بالجزيرة، فضلا عن توفر وحدات بأسعار تنافسية وجاذبة يعزز من الطلب على شراء الوحدات السكنية بالجزيرة.

إنجاز 62% من البنية التحتية

كشفت دائرة البلديات والنقل خلال شهر يونيو الماضي عن إنجاز 62% من البنية التحتية للقسائم المسجلة في جزيرة الريم. وتقدر نسبة المباني المنجزة والتي تم إشغالها في الجزيرة بـ 16.3% تتنوع لتشمل مباني سكنية ومشاريع تجارية ومرافق خدمية ومجتمعية، وتمثل نسبة المساحات الخضراء في جزيرة الريم حالياً 18.5% من المساحة مقارنة بالوحدات السكنية والتجارية المنجزة في الجزيرة.