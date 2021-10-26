«ماين شيف 6» تدشن موسم السياحة البحرية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وصلت إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد اليوم السفينة «ماين شيف 6» التابعة لشركة توي كروز الألمانية التي تحمل على متنها 1252 مسافراً من مختلف دول العالم لتدشن موسم الرحلات البحرية السياحية في إمارة أبوظبي والعودة لاستقبال الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم.

ونظمت محطة أبوظبي للسفن السياحية خلال استقبال السفينة «ماين شيف 6» عدداً من الفعاليات التراثية والتقليدية احتفالاً بوصولها إلى إمارة أبوظبي. وتمتد محطة أبوظبي للسفن السياحية على مساحة 17.8 ألف متر مربع، وهي قادرة على استقبال ثلاث سفن في وقت واحد من خلال رصيف يمتد على طول 900 متر.

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نحن مسرورون لاستئناف فعاليات موسم الرحلات البحرية في إمارة أبوظبي والعودة لاستقبال الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم في إمارة أبوظبي، ولقد حرصنا على تبني العديد من إجراءات الصحة والسلامة في المحطة والتي تضمن سلامة الزوار وتعزز شعورهم بالثقة والأمان أثناء فترة إقامتهم في الإمارة». وأضاف: «واثقون من قدرة قطاع الرحلات البحرية على مواصلة دوره الحيوي كركن رئيسي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام». ومن جانبها، قالت نورة راشد الظاهري مدير عام أعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: «ترحب مجموعة موانئ أبوظبي بالزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي على متن السفن السياحية تزامناً مع انطلاقة موسم الرحلات البحرية 2021 - 2022 واستئناف تشغيل رحلات السفن السياحية في إمارة أبوظبي». وتغادر السفينة «ماين شيف 6» محطة أبوظبي للسفن السياحية مساء اليوم «الأربعاء» متوجهة إلى شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية.