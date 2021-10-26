«إنفستكورب» يطلق صندوقاً سعودياً بنصف مليار دولار

الرياض (رويترز)

قال حازم بن جاسم الرئيس التنفيذي المشارك في صندوق الاستثمار الشرق أوسطي «إنفستكورب»: إن الصندوق يعتزم إطلاق صندوق سعودي بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في الشركات الخاصة التي ستدرج في نهاية الأمر في البورصة السعودية. وقال لـ«رويترز»: إن «إنفستكورب» يعتزم كذلك إدراج خامس شركة سعودية في حافظة استثماره الحالية في بورصة تداول في 2022. وأضاف ابن جاسم على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض «أولاً الاقتصاد المحلي السعودي قوي للغاية ومزدهر ويترجم ذلك إلى أداء قوي جداً للشركات المحلية».

وذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة في يونيو أن «إنفستكورب» يعتزم إدراج شركة مختبرات البرج الطبية السعودية. ويتوقع «إنفستكورب»، الذي يدير أصولاً بقيمة 38 مليار دولار، الوصول للمستوى المستهدف في الأجل المتوسط، وهو 50 مليار دولار قبل الموعد المستهدف في عام 2023، وأن يكون بعد ذلك على المسار الصحيح للوصول إلى المستوى المستهدف التالي، وهو مئة مليار.