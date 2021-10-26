نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أمس معرض المجوهرات والساعات.

يقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويعود إلى العاصمة الإماراتية في دورته الثامنة والعشرين بمشاركة أكثر من 140 علامة تجارية محلية وعالمية تستعرض مجموعاتها الفريدة وتصاميمها المميزة أمام الزوار والتجار من الإمارات ودول الخليج العربية والعالم أجمع.

تستمر الفعالية من 26 إلى 30 أكتوبر وتشهد مشاركة وتكريم المصممين الناشئين وأصحاب المواهب الطموحين من المنطقة والعالم، فيما يقدم معرض التصاميم الإماراتية فرصة لا تفوّت للتعرف إلى تصميم المجوهرات الإماراتية والعلامات الاستثنائية والمصممين المتفردين. أما معرض التصاميم الدولية فيقدم تشكيلة أنيقة من القطع التي صممها فنانون من 25 دولة.

كما يستضيف المعرض المرحلة النهائية من جوائز إبداع، والتي تديرها هذا العام مصممة المجوهرات الإماراتية البارزة عزة القبيسي ضمن الجهود المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة. يقدم الفنانون الشباب أعمالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسيحصل الفائزون المحظوظون على فرص الإشراف والتوجيه وتشجيع تقدمهم في مسارهم المهني.

ومن أبرز ملامح المجموعات المعروضة في الفعالية تشكيلة من المجوهرات التي تقدمها علامات إماراتية مرموقة مثل مجوهرات سالم الشعيبي، وأمواج، وعبدالله المسعود وأولاده للمجوهرات، إلى جانب مجوهرات زغيب المرموقة من لبنان وغيرها.