منصة للابتكار في الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلاج آند بلاي»، أكبر منصة مفتوحة للابتكار في العالم، ومكتب أبوظبي للاستثمار عن بدء عملهما المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توظيف الابتكار في تسريع وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية من ضمن أول منصة ابتكار للثورة الصناعية الرابعة في أبوظبي.

وتمهد هذه الشراكة الجديدة الطريق أمام إمارة أبوظبي لتبوؤ موقع عالمي متقدم في مجالات متنوعة مثل الثورة الصناعية الرابعة، والأفكار المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة «N50»، بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة الأخرى التي يمكن إطلاقها. كما تسعى المنصة إلى إرساء سوق ومنتدى أقوى وأشمل لحفز التعاون وتبادل المعارف بين أبرز هيئات القطاع الصناعي والشركات التكنولوجية الناشئة المتميزة، مما سيثمر عن توفير قيمة حقيقية مجزية وحلول ناجعة إلى أبوظبي. وكان فريق الابتكار في «بلاج آند بلاي» نظم ورش عمل لموظفي مجموعة موانئ أبوظبي تحت عنوان «N50»، والتي ركزت على أهمية ثقافة البحث التي تتبناها المجموعة في بناء جيل جديد من المواطنين الإماراتيين يتمتعون بالقدرة على الابتكار وتحقيق التميّز. كما سلطت الضوء على مساهمة المجموعة في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ50 لتأسيسها من خلال طرح أفكار مبتكرة، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لتحديات الحاضر والمستقبل، وإحداث تأثير إيجابي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وتعزيز العوائد على الاستثمار لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتعمل منصة «بلاج آند بلاي» ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة موانئ أبوظبي مع الشركات الناشئة والشركاء المؤسسين للمنصة المفتوحة للابتكار في مجال «الثورة الصناعية الرابعة» لتنفيذ مشروعات طموحة تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

وقالت إيمان الخلاقي نائب الرئيس - إدارة الابتكار في مجموعة موانئ أبوظبي: «شكل هذا الأمر دافعاً لنا لدعم مجموعة واسعة من مشاريع البحوث والتطوير، واحتضان الأفكار المبدعة ودعم الشركات الناشئة المتميزة، وتعاوننا مع بلج آند بلاي أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار يأتي استكمالاً لرسالتنا في هذا المجال».