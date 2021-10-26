حشر بن مكتوم يفتتح «كـابسات 2021»

دبي (وام)

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، أمس، الدورة السادسة والعشرين من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2021».

ويعد المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي أول فعالية متخصصة بقطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة، تفتح الأبواب لاستقبال الزوار بشكل شخصي منذ عام 2019. ورافق الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم عدد من كبار الشخصيات من بينهم هلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقام مدير عام دائرة الإعلام في دبي بجولة في موقع المعرض الذي يستقبل أكثر من 200 علامة من 35 دولة ويضم ثلاث فعاليات رئيسية متخصصة وهي مؤتمر المحتوى، وقمة سات إكسبو وفعالية محتوى الجيل التالي. ويعتبر كابسات 2021 أول فعاليات القطاع التي تقام بصيغة الحضور الشخصي منذ عامين ويجمع أكثر من 60 متحدثاً عالمياً في القطاع علاوة على قادة أبرز الشركاء والمؤسسات في القطاع.