«العالمية القابضة» تقدم عرض استحواذ على «أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، ومجموعة «أرينا إيفنتس»، المدرجة في بورصة لندن، عن عرض استحواذ نقدي موصى به بقيمة 359 مليون درهم (98 مليون دولار) بسعر 21 بنساً لكل سهم عادي من أسهم مجموعة «أرينا إيفنتس»، مقدّم من قبل شركة «ثيتا بيدكو المحدودة»، التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي أنشأتها الشركة العالمية القابضة الصناعية ذ.م.م، بالشراكة مع مجموعة تسهيل القابضة ذ.م.م.

وتعدّ مجموعة «أرينا إيفنتس» مزوداً رائداً لخدمات تصميم وتجهيز الفعاليات والحلول الجاهزة، وتوفر محفظة متكاملة من منتجات الهياكل والتجهيزات المؤقتة والمقاعد وخدمات المعارض والتبريد والتسييج وإقامة الحواجز وتجهيز ساحات التزحلق على الجليد والأثاث والديكورات الداخلية لمجموعة من أبرز الفعاليات المرموقة في جميع أنحاء أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا والأمريكيتين. وتقدم المجموعة خدماتها للأحداث الرياضية والفعاليات الخارجية والترفيهية الكبرى، كما تقدم حلولاً متكاملة، بدءاً من المفهوم والتصميم وصولاً إلى البناء والتركيب ودمج الهيكل النهائي مع التصميمات الداخلية.

والجدير بالذكر أن ائتلاف ثيتا الذي نُفِّذَت من خلاله صفقة الاستحواذ يتكون من الشركة العالمية القابضة، وهي شركة استثمارية عامة مدرجة مقرها أبوظبي، ومجموعة تسهيل القابضة ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث تتوزع ملكيتهما في أرينا بواقع 70% و30% على التوالي.