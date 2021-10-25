أبوظبي ودبي ضمن أفضل مدن العالم

دبي (الاتحاد)

حلت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أفضل المدن على مؤشر مؤشر «كيرني» للعام 2021.

وبحسب المؤشر قادت أبوظبي ودبي آفاق البنية التحتية، مجسدة التزام الإمارات بتهيئة مستقبل مستدام ومرن للنمو الاقتصادي.وحلت أبوظبي في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث النظرة المستقبلية للمدن العالمية، على مؤشر «كيرني» للعام 2021، وذلك بفضل جهود الإمارة في توفير رعاية صحية عالية الجودة والتزامها بالحد من تأثيرها البيئي، وهي أمور أساسية لتحقيق رفاهية الأفراد.

ونشرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «كيرني» نسخة العام 2021 من تصنيفها السنوي للمدن العالمية، كاشفة فيه عن احتفاظ دبي بصدارة تصنيف مدن المنطقة وصعودها أربعة مراكز في الترتيب العالمي، في حين سجلت الدوحة أكبر قفزة على مستوى مدن العالم وصولاً للمرتبة الثالثة إقليمياً، واحتلت الرياض المرتبة الخامسة بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تصدرها لبُعد رأس المال البشري في مجلس التعاون الخليجي، مستعرضة قوتها في جذب المغتربين والمواهب الدولية. يتناول التقرير في إصداره الحادي عشر آثار جائحة كوفيد-19 وتدابير احتوائها على مستوى المشاركة العالمية لـ 156 مدينة حول العالم.

واحتفظت دبي بمركزها الأول في المنطقة، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في التجربة الثقافية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك إعادة استقبالها المسافرين الدوليين في وقت مبكر نسبياً، مدعومة بمتطلبات الاختبار الصارمة، والنشر السريع للقاحات، وتبني تقنية متقدمة لتتبع الحالات. أما الدوحة، فقد تقدمت 15 مرتبة.

وقال أنطوان نصر، الشريك ورئيس القطاع الحكومي والتنمية الاقتصادية في العالم لدى كيرني: «تستعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لقيادة التعافي في المنطقة مدفوعة بالجهود المتسارعة لحكوماتها عبر الأبعاد الخمسة الرئيسة للتقرير.

والجدير بالذكر أيضاً تحقيق الدوحة لأكبر المكاسب على مستوى مدن العالم، نتيجة الفوائد المركبة لاقتصادها المعزز والعلاقات الإقليمية المستعادة حديثاً. ما يعكس أهمية تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والاتصال العالمي».