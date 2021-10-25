«ألفا ظبي» تعزز حيازاتها في الاستثمارات الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شركة ألفا ظبي القابضة منذ بداية العام حيازاتها في مجال الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على كامل الحصص في شركة مربان للطاقة المحدودة، والتي لديها استثمارات في قطاعات خدمات الضيافة وإدارة المرافق وخدمات حقول البترول والغاز، والاستحواذ على 70% من أسهم شركة موارد القابضة للاستثمار.

كما استحوذت الشركة على 100% من حصص رأس مال شركة سوبلايم للاستثمار التجاري، والتي تقوم من خلالها المجموعة بالاستثمار بشركة الدار العقارية، والاستحواذ على 65.11% من أسهم رأس مال شركة الجرافات البحرية الوطنية، و65% من حصص رأس مال شركة ساندستورم لصناعة السيارات والاستحواذ على كامل الحصص بفندق يقع بجمهورية الشيشان، والاستحواذ على 40% من حصص رأس مال مجموعة ريسيبونس بلس القابضة سابقاً «ريسيبونس بلس ميديكال سيرفيسز.

وقال المهندس حمد سالم العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة «سجلت شركة ألفا ظبي نمواً ملحوظاً منذ بداية العام حتى الآن».